秋OUT音樂節 8舞台近百組藝人雙十連假登場

〔記者何玉華／台北報導〕台北自來水事業處《2025秋OUT音樂節》將於10月雙十連假登場，11、12日兩天在公館商圈、台北自來水園區、公館水岸廣場、寶藏巖旁河濱綠地舉行，將有8座舞台、近百組國內外藝人參與，首創壓軸藝人75分鐘專場演出，是台北最大的街區音樂節，搭捷運即可抵達，還有公館街區美食，是假期中可以輕鬆愜意享受的城市音樂體驗。

北水處處長范煥英表示，《秋OUT音樂節》自2018年由公館知名音樂展演空間PIPE Live Music 首度舉辦，歷經5屆，已成為台北南區的秋季盛宴。去年加入水利處、商業處、公館商圈組織參與、增加免費舞台區，帶動上萬人潮，周邊旅館滿房，商圈、夜市業績翻漲，展現了公私協力合作，民間發揮最大創意與專業，一起帶動地方發展的模式。

范煥英說，政府支持、讓民間發揮最大創意與專業，今年《秋OUT音樂節》將走進寶藏巖國際藝術村旁河濱綠地，豐富場域特色。此外，邀來10組國際藝人演出，包括闊別7年再度來台的日本澀谷系音樂教父 Cornelius（小山田圭吾）。

北水處表示，邁入第6屆的《秋OUT音樂節》，邀請10組國際藝人演出，包括日本澀谷系音樂教父 Cornelius（小山田圭吾）、亞洲第一位獲得DMC大賽世界冠軍的傳奇人物DJ KENTARO、嘻哈才子KID FRESINO與話題樂團「礼賛」、來自東京的影像與音樂製作鬼才VIDEOTAPEMUSIC也再次訪台演出。

首次在台演出的神秘新團Mola Oddity，由台灣藝人郭采潔化名Birdy K擔任主唱，攜手5位國際團員組成的遊牧迷幻樂團，近期剛獲得第18屆Freshmusic Awards「最佳新團體」，也獲得倫敦、柏林音樂錄影帶大獎，台灣處女秀就獻給秋OUT。

還有以〈Dab Hi〉MV入圍 2025年金曲獎的蒙古遊牧樂團NaraBara 首度來台，近期與Leo王合作的北京爵士嘻哈歌手小老虎，以及首度來台的泰國樂團quicksand bed，和攜手台灣金音迷幻雙人組合 Mong Tong推出EP的泰團FORD TRIO（PLUK-SEK Service），都將登上秋OUT舞。

《秋OUT音樂節》策展人童志偉表示，《秋OUT音樂節》從音樂風格、舞台設計、到場地布置，都在營造最Chill、舒適的活動氛圍，不僅步行可達、餐飲方便、還有乾淨明亮的廁所，與隨時可以躺著、坐著的悠閒環境。

童志偉說，歷年觀眾以女性居多，今年特別嚴選華語樂壇4大話題創作女聲，包括2度受邀的9m88與曲風多元的跨界嘻哈歌手陳嫺靜、風光入圍金曲獎最佳華語女歌手的Karencici、提名金曲最佳新人的Andr參演，完整呈現近10年台灣新一代女性音樂人的多樣姿態。

