台中太平藍趙敏 獲韓國天然染色文化商品競賽特選獎

太平藍工藝師趙敏，以「海潮之上」禮服獲選韓國天然染色文化商品競賽特選獎。（太平藍提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中太平頭汴坑的「太平藍」工藝師趙敏，獲選韓國天然染色文化商品競賽特選獎，「太平藍」為教育部第11屆藝術教育獎得主，也與台中市文化局合辦「染織山河」大展，持續傳承社區藍染技藝，消息傳回頭汴坑社區，居民感到振奮。

第20屆韓國天然染色文化商品競賽，於5日公布特選獎名單，趙敏趕往全羅南道羅州會場領獎，為台灣客家庄再添榮耀。趙敏以「海潮之上」系列禮服獲獎，展現客家庄太平藍風采及神韻，將藍染精神再次帶上國際舞台。

太平藍工藝師趙敏（中），獲頒韓國天然染色文化商品競賽特選獎。（太平藍提供）

太平藍董事長葉晉玉說，本屆韓國國際競賽主題為「天然染色新設計」，趙敏以多年在太平頭汴坑客庄生活體驗為靈感，創作「海潮之上」禮服，將太平頭汴坑藍白雲彩呈現於腰身兩側，立領與魚尾裙造型象徵客家婦女尊嚴與力量，淡藍色褶皺反車工藝，表達客家人突破重重困境的意志。

趙敏表示，透過藍染不同深淺層次與多樣技法，細膩呈現客庄女性生活多元情感，感謝韓國天然染色博物館評審委員肯定。

台中太平藍（水源地文教基金會）曾於去年獲選教育部第11屆藝術教育獎，表彰其在頭汴坑傳統客家庄傳承社區工藝技術，今年與台中市文化局在台中市纖維館舉辦「染織山河：染物祭典共創頭汴坑記憶」大展，而此次得獎「海潮之上」禮服作品，即日起至9月30日於韓國天然染色博物館展出。

