自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台中太平藍趙敏 獲韓國天然染色文化商品競賽特選獎

2025/09/08 14:30

太平藍工藝師趙敏，以「海潮之上」禮服獲選韓國天然染色文化商品競賽特選獎。（太平藍提供）太平藍工藝師趙敏，以「海潮之上」禮服獲選韓國天然染色文化商品競賽特選獎。（太平藍提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中太平頭汴坑的「太平藍」工藝師趙敏，獲選韓國天然染色文化商品競賽特選獎，太平藍」為教育部第11屆藝術教育獎得主，也與台中市文化局合辦「染織山河」大展，持續傳承社區藍染技藝，消息傳回頭汴坑社區，居民感到振奮。

第20屆韓國天然染色文化商品競賽，於5日公布特選獎名單，趙敏趕往全羅南道羅州會場領獎，為台灣客家庄再添榮耀。趙敏以「海潮之上」系列禮服獲獎，展現客家庄太平藍風采及神韻，將藍染精神再次帶上國際舞台。

太平藍工藝師趙敏（中），獲頒韓國天然染色文化商品競賽特選獎。（太平藍提供）太平藍工藝師趙敏（中），獲頒韓國天然染色文化商品競賽特選獎。（太平藍提供）

太平藍董事長葉晉玉說，本屆韓國國際競賽主題為「天然染色新設計」，趙敏以多年在太平頭汴坑客庄生活體驗為靈感，創作「海潮之上」禮服，將太平頭汴坑藍白雲彩呈現於腰身兩側，立領與魚尾裙造型象徵客家婦女尊嚴與力量，淡藍色褶皺反車工藝，表達客家人突破重重困境的意志。

趙敏表示，透過藍染不同深淺層次與多樣技法，細膩呈現客庄女性生活多元情感，感謝韓國天然染色博物館評審委員肯定。

台中太平藍（水源地文教基金會）曾於去年獲選教育部第11屆藝術教育獎，表彰其在頭汴坑傳統客家庄傳承社區工藝技術，今年與台中市文化局在台中市纖維館舉辦「染織山河：染物祭典共創頭汴坑記憶」大展，而此次得獎「海潮之上」禮服作品，即日起至9月30日於韓國天然染色博物館展出。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應