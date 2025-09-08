自由電子報
藝文 > 即時

高雄萬山岩雕文化館熱鬧開張 揭開神祕遺址部落文化

2025/09/08 17:17

設置在高市茂林區萬山部落的「萬山岩雕文化館」，今天熱鬧揭牌開張。（高市文化局提供）設置在高市茂林區萬山部落的「萬山岩雕文化館」，今天熱鬧揭牌開張。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕位處中央山脈、全國最難抵達的國定遺址萬山岩雕群，文化部和高雄市政府在茂林區萬山部落設置「萬山岩雕文化館」，今天熱鬧揭牌開張，民眾可透過深度導覽、原民風味餐和DIY體驗，揭開神秘的萬山岩雕與部落文化。

高市文化局表示，萬山岩雕群是高市代表國定考古遺址之一，與萬山部落之間有著緊密連結，從部落出發到達岩雕本體來回需歷時4天3夜，日常維護管理由萬山部落人員組織而成的萬山岩雕巡守隊擔起重任，為全台第一個與部落共管的考古遺址。

萬山岩雕文化館首檔特展「萬山層疊、旭日東昇」，展示萬山岩雕遺址珍貴拓片及影像記錄。（高市文化局提供）萬山岩雕文化館首檔特展「萬山層疊、旭日東昇」，展示萬山岩雕遺址珍貴拓片及影像記錄。（高市文化局提供）

由於萬山岩雕群ㄧ般民眾不易抵達，高市府向中央爭取經費支持，利用茂林國小萬山分校舊校舍設置萬山岩雕文化館，今天上午熱鬧揭牌啟用，首檔特展「萬山層疊、旭日東昇」展出萬山部落百年歷史風華，與國定遺址萬山岩雕群考古遺址的千年刻印，展現在地豐厚文化內涵。

高市文化局副局長簡美玲、文化部文化資產局主秘張祐創、立委伍麗華、議員范織欽、茂林國家風景區管理處主任尤致閔、茂林區長駱韋志和萬山社區發展協會理事長呂惠萱等人共同剪綵，開啟茂林原鄉文化的新亮點。

設置在高市茂林區萬山部落的「萬山岩雕文化館」，今天熱鬧揭牌開張。（高市文化局提供）設置在高市茂林區萬山部落的「萬山岩雕文化館」，今天熱鬧揭牌開張。（高市文化局提供）

簡美玲表示，萬山岩雕文化館的誕生，是中央、市府、專家學者與部落共同努力成果，也是全台12處國定遺址之一的萬山岩雕與萬山部落族群共同生活與記憶的展示館，希望可以成為部落發展與文化觀光產業的新亮點基地；張祐創指出，萬山岩雕民眾不易親自前往，因此在部落設置萬山岩雕文化館格外重要，感謝立委和地方民代的大力支持與推動，促成萬山岩雕文化館的誕生。

伍麗華強調，語言在族群文化中佔有重要地位，目前會說萬山族語的族人已寥寥無幾，對於至今仍堅守在這座四面環山小小部落的族人，以及近年來返鄉的年輕世代，她深表感動與感謝；駱韋志則表示，萬山社區發展協會在推動部落文化方面成果亮眼，並成功帶動觀光發展，區公所期待茂林各部落在正名上持續努力，讓原民文化保存更臻完善，並促進觀光更加蓬勃。

文化局表示，「萬山層疊、旭日東昇」特展由高雄市立歷史博物館專業團隊策劃，將萬山部落歷史發展結合部落生活，以更為貼近的方式呈現「’Oponoho（歐佈諾伙）」萬山部落從清代到今日的歷史演變，除探索族群的成長歷程，更展示萬山岩雕遺址珍貴拓片、影像記錄，並紀錄萬山部落巡守隊及遺址監管員常年辛苦的歷程。

萬山岩雕文化館試營運期間，週一至週五9:30-15:30開放自由參觀，週六、週日需電話預約，亦可搭配預約部落在地遊程，透過深度導覽、原民風味餐、DIY體驗，讓族人帶您ㄧ揭神秘的萬山岩雕與部落文化。詳洽萬山社區發展協會，電話：07-6801538；或FB搜尋萬山部落。

