舔共藝人3人有雙重國籍無法聯繫？文化部說明
中國9月3日閱兵當天，舒淇、吳慷仁等台灣藝人不甩政府警告，以「打擦邊球」轉發《央視》「致敬勝利」貼文。（彭博檔案照）
〔記者凌美雪／台北報導〕歐陽娜娜等多位在中國發展的台灣藝人，屢屢配合中共官媒《央視》轉發促統貼文，被政府列為行政查察對象。文化部於日前表示，已依據陸委會提供的23位台灣藝人清單，完成通知和了解工作。
但近日有熟稔中共統戰的官員透露，雖然陸委會已表明不會懲處，但這一波查處仍有11名藝人並未回覆政府，其中3名藝人具有雙重國籍，發函公文未能送達。
對此，文化部表示，有關陸委會提供的23名台灣藝人清單請文化部協助調查一事，此專案文化部已完成調查，其中未具戶籍地址的3位藝人，仍須視跨部會是否可提供進一步資訊。
文化部強調，做為文化產業主管機關立場，仍然以支持並壯大台灣文化產業發展環境為最核心工作，亦持續懇切提醒所有藝人勿淪為中國統戰棋子。
