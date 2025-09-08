2025桃園閱讀節啟動 夜宿圖書館、草地慶典打造沉浸式閱讀體驗

桃園市長張善政（中）等人出席2025桃園閱讀節「BookIN Taoyuan閱讀一家E」開幕記者會。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市立圖書館總館今（8）日舉辦「2025桃園閱讀節─BookINTaoyuan閱讀一家E」啟動儀式記者會，桃園市長張善政蒞會表示，邁入第3屆閱讀節即日起至12月15日舉行，以「科技」為年度主題，將串聯全市各區圖書館，規劃主題閱讀角、作家推薦、親子體驗、夜宿圖書館及草地閱讀慶典等活動，期盼市民從小養成閱讀習慣，將書香融入家庭與城市。

桃園市長張善政（右）與新亮相的桃園閱讀節主視覺桃紅色的「Cookie」閱讀怪獸。（記者李容萍攝）

張善政指出，市立圖書館總館自2022年啟用以來，周邊逐步形成藝文氛圍，已成為市民日常休憩與聚會的重要地標，不僅硬體設施不斷提升，軟體內容日益豐富。系列活動中，深受歡迎的「夜宿圖書館」今年持續於總館舉辦，也首度擴大至龍潭分館辦理，孩子們除可化身小小館員，亦可在夜晚體驗圖書館氛圍，睡在書香中並將閱讀喜悅帶回家與家人分享。

桃園市立圖書館總館將於12月14日啟用3週年在生命樹廣場舉行「草地閱讀週年慶」。（記者李容萍攝）

桃園市立圖書館館長施照輝表示，桃園閱讀節以「科技」為主軸，主視覺桃紅色的「Cookie」閱讀怪獸新亮相，Cookie或稱數位存根，即瀏覽網路留下的紀錄，以虛擬跨越現實的形象化為核心，象徵科技的實體化與桃園文化的足跡。系列活動將在總館與桃園各區共12間分館展出「主題閱讀角」，涵蓋親子、科普、藝術、生活4大類別，邀請知名圖文創作團隊「怪奇事物所」、12位各領域的專業作者撰文與推薦，提供讀者一份新世代的閱讀清單。

另外，12月14日適逢總館啟用3週年將於生命樹廣場舉行「草地閱讀週年慶」，活動內容包括野餐日、閱讀闖關、好書換換等閱讀推廣活動，並首度公開3週年紀念影片，展望未來願景。

桃園市圖去年深受歡迎的「夜宿圖書館」，今年持續於總館舉辦。（桃園市圖提供）

作家陳銘磻則分享，藝文特區在圖書館落成後，已從過去的「沒有藝、沒有文」，轉變為閱讀熱點，辦理借書證的民眾絡繹不絕。這座被譽為全國最美的圖書館，不僅外觀亮眼，更持續推出豐富內容，與趨勢接軌，從科技、人性到生命，讓閱讀真正融入市民生活。期待閱讀節能量未來延伸至即將啟用的文學館，持續推動桃園成為文化城市。

包括市府教育局長劉仲成、桃園區副區長邱創正、市議員陳美梅、張碩芳、新北市立圖書館長吳佳珊、桃知道總經理林天瓊、聯經出版總經理陳芝宇等人均出席。

