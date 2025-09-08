自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

衛武營推8檔新節目 國際共製馬戲《勞動狂想》首度於場館卸貨碼頭展演

2025/09/08 21:54

「2025衛武營馬戲平台」克萊蒙．達贊（前排右1）《勞動狂想》排練。（衛武營提供）「2025衛武營馬戲平台」克萊蒙．達贊（前排右1）《勞動狂想》排練。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心推出8檔15場新節目9月22日啟售，國際共製馬戲平台《勞動狂想》首度以場館卸貨碼頭展演，也將舉辦音樂大師馬水龍紀念音樂會，旗艦品牌「大玩樂家」明年致敬作曲大師陳志遠。

台灣當代馬戲團隊「創造焦點」資料照。（衛武營提供）台灣當代馬戲團隊「創造焦點」資料照。（衛武營提供）

新節目包括兩年一度「衛武營馬戲平台」、旗艦品牌「大玩樂家」、現代戲劇經典《海妲．蓋柏樂》、紀念音樂會致敬當代音樂大師馬水龍、國際蕭邦鋼琴大賽金獎最新得主獨奏音樂會、《遇見胡桃鉗的女孩》及金曲三冠歌后ABAO阿爆明年新年音樂會，以及維也納愛樂新年音樂會—全球衛星直播等。其中，旗艦品牌「大玩樂家」將致敬作曲大師陳志遠，於明年3月7至8日推出《陳志遠 & 簡文彬 & 曹雅雯 跨樂衛武營音樂會》，由金曲歌后曹雅雯與指揮大師簡文彬攜手國立台灣交響樂團，再現陳志遠為當代樂壇刻畫過的跨世代青春回憶殺。

Yuck Circus。（衛武營提供）Yuck Circus。（衛武營提供）

衛武營馬戲平台今年則規劃國際論壇、工作坊、免費戶外演出等，並攜手台灣特技舞蹈協會再度舉辦特技大鼎BIG TOP頒獎典禮，見證台灣特技人勇於追求夢想動力；法國新馬戲界備受讚譽大師克萊蒙．達贊與台灣專業馬戲及現代舞藝術家共同創作《勞動狂想》，首度以衛武營可以停放2輛40呎貨櫃車的室內卸貨碼頭為舞台，將於12月5至6日演出探討人與人之間權力、宰制與服從關係，將工作和勞動轉化為詩意與荒謬的寓言。

晃晃跨幅町《海妲·蓋柏樂》。（衛武營國提供）晃晃跨幅町《海妲·蓋柏樂》。（衛武營國提供）

此外，衛武營為紀念台灣當代重要作曲家馬水龍，將與國立傳統藝術中心台灣音樂館合作，於12月7日舉辦《孕育於山海之間》紀念音樂會，演出精選多部代表性作品，並提前於11月7日至12月7日於館內藝術迴廊舉辦《看見音樂 聽見畫》紀念特展，緬懷大師不朽藝術靈魂；全球權威鋼琴競賽之一國際蕭邦鋼琴大賽每5年舉辦1次，今年10月將在波蘭華沙舉行，本屆金獎得主將於12月17日在衛武營舉辦《第19屆國際蕭邦鋼琴大賽金獎得主音樂會》，讓台灣樂迷第一時間欣賞精湛琴藝。

音樂芭蕾劇場《遇見胡桃鉗的女孩二部曲》資料照。（衛武營提供） 音樂芭蕾劇場《遇見胡桃鉗的女孩二部曲》資料照。（衛武營提供）

衛武營明年元旦連續18年舉辦「維也納愛樂新年音樂會—全球衛星直播」，紐約大都會歌劇院音樂總監亞尼克．聶澤－賽金將首度出任指揮，和全球民眾一同歡慶新年；ABAO阿爆也將舉辦《Nanguaq美好之音》新年音樂會，與樂迷一同迎接新的一年，「Nanguaq」排灣族語意為「美好的」，將以獨特的母語創作，讓美好之音療癒人心，傳遞新年新希望。

