藝文 > 即時

「黑水」浮現！2025台灣美術雙年展公布策展人與首批藝術家

2025/09/08 23:22

吳家昀〈無界之地〉。（國美館提供）吳家昀〈無界之地〉。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕 國立台灣美術館主辦的「2025台灣美術雙年展」將於11月15日開展，今年由國美館副研究員賴駿杰擔任策展人，主題訂為「黑水」，透過當代藝術的視角，重新審視台灣歷史中長期被忽略的「晦暗面」，雙年展將匯集錄像、空間裝置、聲音、攝影等多媒材創作，並公布首批參展藝術家名單，為觀眾帶來一場深刻且多元的藝術饗宴。

吳梓安〈此岸：一個家庭故事〉。（國美館提供）吳梓安〈此岸：一個家庭故事〉。（國美館提供）

國美館表示，展覽主題「黑水」，取其陰暗且潛伏的意象，旨在探討台灣歷史中關於遷徙、離散與多重殖民的複雜經驗。台灣這片海域既是來者的渡口，也是去者的幽徑，是貿易與殖民的通道，同時也是暴力與記憶的場域。策展人借鏡解殖理論學者瓦爾特・米尼奧羅提出的「晦暗面」概念，試圖從黑色、恐怖、幽魂等歷史中斷機制出發，重新檢視台灣戰後迄今的歷史書寫與藝術表達。展覽將探索歷史中「抵達」、定居與「臨來」的各種狀態，並思考身分如何在其中不斷遷徙與重構。

本屆雙年展試圖質疑並修正以大陸中心與政治變遷為主的歷史框架。透過當代藝術家在多元文化場域與邊陲視角下的創作實踐，展覽將提出另一種理解台灣藝術史的路線，並涵蓋原住民當代藝術、移工生活、後冷戰帝國主義及數位霸權等多元議題。

首波公布的參展藝術家陣容堅強且跨越多元媒材，包括李立中、吳梓安、吳家昀、袁廣鳴、高俊宏、郭佩奇、郭悅暘ljalje’elan patadalj、陳雯俐、許家維及藍仲軒等人。這些藝術家將透過錄像、空間裝置、聲音裝置、平面作品、攝影、文件檔案及觀念藝術等形式，共同勾勒「黑水」主題下的意識形態與虛構敘事。

此外，新生代藝術家的加入也為本次雙年展注入一股新意。2024年南島國際美術獎首獎得主郭悅暘ljalje’elan patadalj，將呈現其關於原住民族文化的創作；2021台北獎優選得主吳梓安，則以其動態影像的獨特語彙，回應展覽主題；而以AI創作見長的郭佩奇，也將探討數位時代下的新興議題。這些跨世代、跨媒材的藝術家組合，將為觀眾提供不同層次的視覺與思想激盪。展覽詳詢國美館官網。

李立中〈Pontanus的日誌本11 大肚王國〉。（國美館提供）李立中〈Pontanus的日誌本11 大肚王國〉。（國美館提供）郭佩奇〈粉紅軍艦 II：沉沒世界〉。（國美館提供）郭佩奇〈粉紅軍艦 II：沉沒世界〉。（國美館提供）

