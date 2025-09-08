首屆「印度舞蹈大賽」徵件起跑！不限舞風融合印度元素就能報名 冠軍獎金3萬還能登「印度國慶晚宴」舞台

首屆「印度舞蹈大賽」即日起徵件開跑。（印度台北協會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由印度台北協會與台中市政府共同主辦的首屆「印度舞蹈大賽2025」正式啟動，將於10月24日在台中市政府前廣場盛大登場，此為台灣首次舉辦的大型印度舞蹈競賽，賽事不設舞風限制，從街舞、現代舞、芭蕾到拉丁舞，只要作品中融合印度元素，就能報名參加。印度台北協會喊話：「目標是讓更多人看見印度文化與台灣多元文化的融合與創新。」

印度台北協會表示，這場比賽不僅是舞技對決，更是一場跨文化交流的實驗場。許多人對印度舞蹈的印象，可能停留在寶萊塢電影裡的熱情群舞，或是古典舞繁複的手勢。然而，大賽希望顛覆刻板印象，讓參賽者用創意重新定義「印度舞蹈」。

首屆「印度舞蹈大賽」即日起徵件，不設舞風限制，只要作品中融合印度元素，就能報名參加。（印度台北協會提供）

比賽分為「專業組」與「新星組」，廣邀舞林高手及熱愛舞蹈的新秀一同角逐。專業組冠軍將獲得新台幣3萬元獎金，還能登上2026年1月26日舉行的「印度國慶晚宴」舞台，成為國際焦點；亞軍與季軍也有2萬元與1萬元獎金（季軍2名）。新星組冠軍獎金為2萬元，亞軍1萬5千元，季軍8千元（2名），鼓勵更多新秀展現才華。

報名採線上初審，參賽者只需上傳表演影片即可完成。主辦單位將從中選出30組最具潛力與創意的隊伍，入圍名單將於10月10日公布，最終決賽則將在10月24日下午5時於台中市政府府前廣場舉行，屆時觀眾可免費到場欣賞一場融合寶萊塢能量與台灣創意的舞蹈盛會。

印度台北協會指出，期待看到更多舞者跨界發揮，把街舞的爆發力、現代舞的柔韌、芭蕾的精準，甚至拉丁舞的熱情，和印度文化巧妙結合。「我們要提供一個舞台，讓這些充滿創意的作品被看見。」

目前報名已全面開放，截止日期為10月3日。活動辦法與報名連結詳詢連結網站。（比賽辦法：https://reurl.cc/jrm3AM；報名連結：https://reurl.cc/gYn7l7）

