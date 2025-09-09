自由電子報
藝文 > 即時

排燈節市集免費逛！10月「印度舞蹈大賽」現場還可抽「台北-印度」來回機票

2025/09/09 08:00

除了舞蹈比賽，決賽當天將在台中市府前廣場同步舉辦「印度排燈節市集」。（印度台北協會提供）除了舞蹈比賽，決賽當天將在台中市府前廣場同步舉辦「印度排燈節市集」。（印度台北協會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由印度台北協會與台中市政府共同主辦的「印度舞蹈大賽2025」，將於10月24日在台中市政府府前廣場盛大登場，即日起開放徵件至10月3日。不限舞風、不設框架，只要在作品中融入印度元素，不論是嘻哈、街舞、現代舞，甚至芭蕾舞，都能報名參賽，挑戰冠軍寶座。比賽分為「專業組」與「新星組」，冠軍最高可獲得3萬元獎金，專業組冠軍更將受邀登上2026年印度國慶晚宴舞台。

此外，印度台北協會指出，除了舞蹈比賽，當天還將同步舉辦「印度排燈節市集」。市集自下午3時免費開放，現場規劃印度美食、Henna手繪、傳統服飾、藝術工作坊，以及瑜伽與旅遊資訊攤位，讓民眾不必出國就能體驗印度文化的多彩氛圍。

活動最大亮點，就是由新加坡航空贊助的機票抽獎。凡於現場填寫抽獎券，就有機會獲得新航 KrisFlyer 獎勵計劃 50,000哩數，可兌換一張「台北－印度來回機票」。新航目前每天提供2班台北直飛新加坡班機，並透過樟宜機場轉機飛往德里、孟買、班加羅爾、加爾各答等8個印度主要航點。屆時將有一位幸運得主親身飛往印度，感受原汁原味的文化現場。

印度台北協會說明，本屆舞蹈大賽不僅是比賽舞台，更是創意實驗場，期待看見舞者們將台灣多元舞風與印度元素結合，創造全新的文化火花。活動辦法與報名連結詳詢官方網站。（比賽辦法：https://reurl.cc/jrm3AM；報名連結：https://reurl.cc/gYn7l7

首屆「印度舞蹈大賽」即日起開放徵件，不限舞風，只要融合印度元素皆可報名。（印度台北協會提供）首屆「印度舞蹈大賽」即日起開放徵件，不限舞風，只要融合印度元素皆可報名。（印度台北協會提供）首屆「印度舞蹈大賽」即日起徵件至10月3日。（印度台北協會提供）首屆「印度舞蹈大賽」即日起徵件至10月3日。（印度台北協會提供）

