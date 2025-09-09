台法文化獎頒獎 續約未來2國在人文主義與民主價值永續經營

台法文化獎頒獎，左起法蘭西學院終身秘書博恩那．史蒂恩、獲獎者尚馬克．鐵胡萬、蔡博丞（左4起）、文化部長李遠、法蘭西學院人文政治科學院年度主席尚侯貝．皮特。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李遠首訪法，第2天（8日）聚焦「台法文化獎」，除於白天參加第29屆評審會議，也於法國時間8日晚間（台灣9日清晨），出席在法國最高學術殿堂法蘭西學院大院士會議廳舉行的「第28屆台法文化獎頒獎典禮」，與法蘭西學院人文政治科學院年度主席尚侯貝．皮特（Jean-Robert Pitte），以及終身秘書博恩那．史蒂恩（Bernard Stirn）共同頒發。

「台法文化獎」由文化部與法國法蘭西學院共同辦理，旨在表彰於法國、歐洲及台灣，推動台灣文化藝術有特殊貢獻的機構或人士。每屆皆於法蘭西學院頒獎。李遠說明，自1996年至今29年來，此獎具體展現法蘭西學院致力創造人文與科學的思辨空間，以及文化部傳承文化與推動國際對話的使命。至今共有52名得獎者，促成台歐間的深度對話與理解。

請繼續往下閱讀...

本屆獲獎人之一，法國維蘇亞洲國際影展（Festival International des Cinémas d'Asie de Vesoul, FICA）聯合創始人兼藝術總監尚馬克．鐵胡萬（Jean-Marc Therouanne）表示，電影是一個民族在某個時代靈魂的鏡子，也促使他希望透過電影讓更多人認識並欣賞台灣文化。

另一位獲獎者丞舞製作團隊B.DANCE藝術總監蔡博丞則說，做為青中生代的創作者，能在此刻獲頒這項文化榮譽，對他來說是一個全新的起點，他也自許將來能把台灣文化帶到歐洲每個角落。

博恩那．史蒂恩表示，台法文化獎的設立，根植於台法雙方共享的人文主義與民主政治2大價值，因此，他與李遠共同做為法、台雙方代表，簽署未來5年（2026-2030）續約協議，確認台法關係的蓬勃發展與永續經營。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法