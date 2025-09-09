「衛武營爵士週」推3檔演出 9/12至14日登場

爵士薩克斯風大師喬．洛瓦諾。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「2025衛武營爵士週」將於9月12至14日登場，從國際薩克斯風巨擘喬．洛瓦諾經典咆勃，到台法混血新星張婷雅深情吟唱，壓軸由台灣金獎女伶羅妍婷以空靈樂音演出《海拔之上》景致壯闊，引領樂迷享受爵士樂自由奔放與細膩感動。

衛武營國家藝術文化中心推出爵士音樂節，今年爵士週由台法混血爵士新星張婷雅9月12日帶來五重奏《心之所歸》揭開序幕，她帶來最新專輯《Promises》中多首力作，猶如私密音樂日記，記錄藝術家內省、疑問與清醒時刻，曲風融合爵士樂與R&B，深刻探討承諾、記憶、文化背景及個人成長等主題。

隔天由當代最受推崇爵士薩克斯風大師之一喬．洛瓦諾率領四重奏獻上《樂光嬉遊》，他以根植傳統又勇於創新的演奏風格聞名於世，音樂融合藍調民謠深情、前衛即興奔放、咆勃（Bebop）熱情及自由冥想空靈，充滿難以預測的驚喜，曾榮獲葛萊美獎等多項國際大獎肯定，將帶來一場橫跨爵士樂傳統與現代探索的聽覺饗宴。

壓軸演出9月14日由多座金音獎得主、台灣知名爵士女伶羅妍婷與六重奏帶來《海拔之上》，她從親身走過自然景觀中汲取靈感，呈現充滿流動感原創作品，將引領觀眾超越日常維度，感受隨海拔起伏而變幻的自由與壯麗，以樂音描繪島嶼的壯麗景致。

此外，衛武營也於3場演出結束後，在公共鋼琴旁推出Open Jam，讓觀眾反客為主即興揮灑演出，現場合作樂手群也可能出現神秘嘉賓同樂。

喬．洛瓦諾也將於9月13日上午在排練室舉辦大師班，現場指導2組台灣優秀青年爵士樂團，並特別提供民眾旁聽，即日起官網開放報名。衛武營當天下午也邀請Swing Formosa團隊，在榕樹廣場舉辦2場「武營來跳舞」爵士週特別場《搖擺吧！爵士復古派對》，歡迎民眾至官網免費報名參加，一起隨著美好的爵士樂自在律動。另於B313排練室邀請講師黎時潮，舉辦專題講座薩克斯風高峰會Saxophone Summit，歡迎民眾共襄盛舉。

