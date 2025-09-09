文化部青年村落文化行動計畫徵件開跑 最高獎勵金150萬元

文化部115年「青年村落文化行動計畫」徵件開跑。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部「青年村落文化行動計畫」即日起至10月23日受理115年提案徵件，提案採線上報名方式，鼓勵18至45歲本國及外國籍（取得居留證）青年，因應當代社會及自然環境等快速變遷的衝擊，發揮創新力量，掌握社區營造精神及在地文化脈絡，連結社群與國外資源，共同協力，提出解決社區及社群公共議題的公民文化行動計畫，每年最高實作獎勵金新台幣150萬元。歡迎全國有志青年築夢踏實，展現行動力，共同厚植地方多元文化能量，營造協力共好社會及永續國家發展。

文化部指出，青年除可提一年期，或二年期計畫，作較長遠發展規劃外；另為激勵青年勇於創新，結合不同專業團隊合作，並擴域、跨齡串聯及連結國外資源，每年期最高獎勵額度調高至150萬元。提案有2個類別，第1類「村落文化行動類」，以促進在地文化生活共享及發展為核心；第2類「創新文化事業類」，以掌握及轉譯在地文化DNA符碼，創新並促進在地文化事業發展為核心，能創造產值及就業人數，2個類別計畫均應有社區回饋機制。

文化部表示，獲選獎勵者，除可獲得實作獎勵金外，也將協助媒合專業輔導老師，提供一對一的專業諮詢，以及從旁適時引介資源，協助推廣宣傳，並舉辦青年自主跨域串流、參訪等活動，增長青年量能及提升青年個人計畫效益。

在聯合國2015年宣布「2030永續發展議程」17項SDGs後，全球人類更意識到所處生存環境各式議題的嚴峻挑戰，因此，不論是社區或社群，都需與時俱進提升韌性量能，以因應環境的衝擊，並創造更多良善發展的機會。

在此，許多台灣青年也積極參與其中，如本計畫的實作青年，其關注議題如文化資本的保存及轉譯、空間再生、友善人文及自然環境、族群共好、多元平權、世代共創等，都與永續發展議題相呼應。更多精彩案例請參閱「青年村落文化行動計畫」官網，文化部期待更多青年築夢踏實，展現行動力，加入計畫行列。

文化部表示，後續將辦理1場線上提案說明會、4場諮詢共學堂，以協助提案青年，了解經驗實務、計畫核心理念、審查重點，掌握提案攻略，並優化提案內容，計畫資訊詳詢文化部獎補助資訊網。

