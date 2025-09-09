自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

文化部青年村落文化行動計畫徵件開跑 最高獎勵金150萬元

2025/09/09 11:35

文化部115年「青年村落文化行動計畫」徵件開跑。（文化部提供）文化部115年「青年村落文化行動計畫」徵件開跑。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部「青年村落文化行動計畫」即日起至10月23日受理115年提案徵件，提案採線上報名方式，鼓勵18至45歲本國及外國籍（取得居留證）青年，因應當代社會及自然環境等快速變遷的衝擊，發揮創新力量，掌握社區營造精神及在地文化脈絡，連結社群與國外資源，共同協力，提出解決社區及社群公共議題的公民文化行動計畫，每年最高實作獎勵金新台幣150萬元。歡迎全國有志青年築夢踏實，展現行動力，共同厚植地方多元文化能量，營造協力共好社會及永續國家發展。

文化部指出，青年除可提一年期，或二年期計畫，作較長遠發展規劃外；另為激勵青年勇於創新，結合不同專業團隊合作，並擴域、跨齡串聯及連結國外資源，每年期最高獎勵額度調高至150萬元。提案有2個類別，第1類「村落文化行動類」，以促進在地文化生活共享及發展為核心；第2類「創新文化事業類」，以掌握及轉譯在地文化DNA符碼，創新並促進在地文化事業發展為核心，能創造產值及就業人數，2個類別計畫均應有社區回饋機制。

文化部表示，獲選獎勵者，除可獲得實作獎勵金外，也將協助媒合專業輔導老師，提供一對一的專業諮詢，以及從旁適時引介資源，協助推廣宣傳，並舉辦青年自主跨域串流、參訪等活動，增長青年量能及提升青年個人計畫效益。

在聯合國2015年宣布「2030永續發展議程」17項SDGs後，全球人類更意識到所處生存環境各式議題的嚴峻挑戰，因此，不論是社區或社群，都需與時俱進提升韌性量能，以因應環境的衝擊，並創造更多良善發展的機會。

在此，許多台灣青年也積極參與其中，如本計畫的實作青年，其關注議題如文化資本的保存及轉譯、空間再生、友善人文及自然環境、族群共好、多元平權、世代共創等，都與永續發展議題相呼應。更多精彩案例請參閱「青年村落文化行動計畫」官網，文化部期待更多青年築夢踏實，展現行動力，加入計畫行列。

文化部表示，後續將辦理1場線上提案說明會、4場諮詢共學堂，以協助提案青年，了解經驗實務、計畫核心理念、審查重點，掌握提案攻略，並優化提案內容，計畫資訊詳詢文化部獎補助資訊網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應