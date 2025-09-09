自由電子報
藝文 > 即時

４部超有哏作品一次看！台灣文學糧倉啟用後首發「新新新文學」創作計畫 11月「台灣作家節」登場

2025/09/09 12:17

「新新新計畫」計畫主持人、阮劇團副藝術總監吳明倫。（記者董柏廷攝）「新新新計畫」計畫主持人、阮劇團副藝術總監吳明倫。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文學迷、藝文咖看過來！由國立台灣文學館與阮劇團聯手策劃的「新新新文學－文學跨域暨青年創作實驗」計畫，昨（８）日在台灣文學糧倉舉辦發布會，正式宣告台灣文學界的一大盛事：首屆「台灣作家節」將於11月正式登場！屆時將有4部跨域改編作品輪番上陣，共計16場次的演出，讓文學跳脫書本，以「新」的姿態與大家見面。台文館指出，「新新新文學」不僅是青年創作的實驗場，更是連結文學與社會的媒介，透過跨界合作，讓更多觀眾重新發現文學的可能性。

計畫主持人、阮劇團副藝術總監吳明倫受訪時表示，計畫的初衷，希望提供一個全新的「體驗文學」方式。她點出「除了閱讀之外，還有什麼方法可以接觸文學呢？」「新新新文學」計畫就是從「新行動」、「新空間」、「新接觸」３個層面展開，把原本只接觸戲劇的人，引導向文學；也將台灣文學基地與台灣糧倉這些新空間，變成充滿實驗性的展演場域。

吳明倫提到，此次發表的4部跨域作品，從近40件徵件作品中脫穎而出，分別為《樓上的好人》、《聽說沒有田野》、《悲情夢》與《秀梅未說》，改編素材涵蓋小說、詩與非虛構文本，並融入了原住民、台語及客語等元素。吳明倫透露，雖然只是巧合，但這些作品不約而同地關注了同志、客家、原住民、傳統民俗等多元議題，也偏向女性視角，恰好反映了當代創作面向的豐富與廣闊。她強調：「其實台灣文學光譜很寬，可以從性別角度、從族群、從語言、傳統角度去看，觀眾可以各取所需。」

有別於一般的正式演出，計畫著重於「實驗」。吳明倫表示，計畫鼓勵創作者們先「放膽去嘗試」，因此作品更像是一個DEMO開頭。計畫提供經費與空間，讓創作者可以不限制任何形式，天馬行空地發揮，可以是各種展演、裝置藝術、遊走式沉浸演出或行為藝術，不僅是一個成果展現，更是一個專屬於青年創作者的「實驗」空間。

吳明倫最後提到，希望透過聲音、影像與視覺等方式呈現文本，讓觀眾能在個人閱讀的理解之外，也看看不同創作者對於同一個文本的新詮釋，發現文學其實有非常多的可能性能，重新理解作品。

《樓上的好人》讀劇版導演陳履歡（左起）計畫主持人暨阮劇團副藝術總監吳明倫、台文館長陳瑩芳、《聽說沒有田野》主創卓家安、《悲情夢》主創重田誠治與《秀梅未說》主創李邵婕合影。（記者董柏廷攝）《樓上的好人》讀劇版導演陳履歡（左起）計畫主持人暨阮劇團副藝術總監吳明倫、台文館長陳瑩芳、《聽說沒有田野》主創卓家安、《悲情夢》主創重田誠治與《秀梅未說》主創李邵婕合影。（記者董柏廷攝）

