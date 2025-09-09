滿足偷窺慾！《樓上的好人》改編讀劇超有哏 觀眾化身「偷聽者」體驗城市孤寂

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣文學館推出的「新新新文學－文學跨域暨青年創作實驗」，昨（8）日在台灣文學糧倉舉辦發布會，公布4部跨域改編作品，將於11月在首屆「台灣作家節」正式演出16場次。此計畫亦是台灣文學糧倉啟用後，首度推出的創作計畫成果。台文館表示，「文學跨域暨青年創作實驗」於2024年底啟動，由台文館攜手阮劇團合作，以「新新新文學」為首年主題，將發表的4部跨域作品分別為《樓上的好人》、《聽說沒有田野》、《悲情夢》與《秀梅未說》，改編素材涵蓋小說、詩與非虛構文本，並融入原住民、台語及客語元素，展現台灣青年力量轉譯文學的多樣可能。

其中，由阮劇團主創的示範作品《樓上的好人》，由陳履歡執導、鄭媛容編劇，改編自小說家陳思宏同名小說，以讀劇方式進行實驗性改編，透過實驗語彙聚焦都市邊緣處境。作品將在文學糧倉的２樓與１樓，透過移動式展演，共同參與角色與故事的生成，讓文學空間轉化為都市生命經驗的折射場，同時，觀眾也能在移動與互動中，映照人際關係的張力與城市生活的孤寂感。

請繼續往下閱讀...

陳履歡在發布會上介紹作品時提到，這是阮劇團繼《鬼地方》之後，與陳思宏的第２次合作。她指出，陳思宏擁有戲劇背景，其小說文字、情節與人物刻劃都相當細膩，充滿戲劇張力。「這次編劇擷取了小說中的幾個片段場景，重新組合，並增加角色之間對話的可能性，同時也探索感官上的處理，實驗不同的劇本敘事方式。例如，實驗展演中，會有片段只留下聽覺而無畫面，或是只剩視覺而無對白，供人觀察這樣的戲劇實驗，會產生什麼樣的火花？陳履歡表示，「她希望透過這樣的嘗試，將陳思宏筆下那種黏膩、濕熱，卻又在大雨沖刷後帶來的清新感，帶進劇場空間中，讓觀眾延伸出自己的想像。」

另一個特別的設計是，演出地點位於２層樓的台灣文學糧倉，恰好呼應了小說中「樓上與樓下」的空間關係。因此，設計上，觀眾首先會在１樓看到輕鬆的展覽，做為故事的前情提要，在輕鬆的氛圍中了解小說情節與人物關係。隨後，觀眾將抵達２樓的跨域舞台，陳履歡說明，「２樓將被打造成一個相對黑暗與封閉的空間，希望藉此將觀眾拉進小說世界，讓專注地『偷窺』或『偷聽』。」在道德掙扎與欲罷不能之間，體驗故事帶來的沉浸感。

陳履歡強調，這次的實驗性改編，不僅是將文字轉化為舞台，更是一次對觀劇體驗的重新定義。透過移動式的展演設計與感官上的特別處理，希望能引導觀眾在一個被解構的空間中，重新拼湊出屬於自己的敘事，感受都市生活中的情感流動與人性掙扎。作品的呈現，將為「新新新文學」計畫的首年主題，創造一個充滿實驗性與探索精神的開端。活動詳詢台文館官網。

小說《樓上的好人》陳思宏著，鏡文學出版。（記者董柏廷攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法