超懂玩！台灣傳說「觀落陰」將搬上《悲情夢》舞台 觀眾化身尋魂者體驗硬核沉浸式劇場

重田誠治《悲情夢》的創作靈感來自藝術家倪瑞宏的非虛構創作《蓬萊仙山－悲情夢》。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣文學館推出的「新新新文學－文學跨域暨青年創作實驗」，昨（8）日在台灣文學糧倉舉辦發布會，公布4部跨域改編作品，將於11月首屆「台灣作家節」正式演出16場次。其中，最引人好奇的莫過於由重田誠治主創、改編自倪瑞宏非虛構創作的《悲情夢》，這部作品大膽挑戰禁忌，將台灣傳統「觀落陰」儀式搬進劇場，要讓觀眾在陰陽交錯間，展開一場靈魂探尋之旅。

主創重田誠治於發布會上表示，此作靈感來自藝術家倪瑞宏的非虛構創作《蓬萊仙山－悲情夢》，深入探討1990年代台灣電視史上獨樹一格的「蓬萊仙山電視台」。以靈異、香豔節目著稱的電視台，在2011年關台後，成為許多人心中的傳奇。倪瑞宏出於好奇與獵奇心態，展開了田野調查，透過翔實的研究、日記體與藝術畫作，拼湊出電視史上罕為人知的怪奇物語。而這次的劇場改編，則將這段尋找「蓬萊仙山」創辦人的旅程，轉化為一場觀眾可以親身參與的「觀落陰」儀式。

重田誠治說明，他將把文學糧倉１樓打造成一個類似「濟公壇」的臨時辦事處，「如同麻豆代天府的地獄場景。」觀眾將會拿到語音導覽機，在空間中遊走，就像當年跟著《陰間旅行團》的節目，搭乘「陰陽遊覽車」進行一場靈魂之旅。這場遊走式的演出，將結合燈光、聲響與身體移動，引導觀眾在尋找書中「蓬萊仙山」的過程中，同時回望自己當下的狀態。

重田誠治說：「我借用『觀落陰』的框架，也是希望觀眾可以尋找迷失自我的身影是什麼樣子？」在倪瑞宏的作品中，她邊探索邊寫下日記，面對以男性為本位的「蓬萊仙山」頻道，也反思身為女性創作者該如何應對男性對於女性的凝視。因此，這場演出不單單是重現歷史，更是一次對當代性別與創作議題的深刻反思。透過這場別開生面的體驗，觀眾將有機會重新審視自己與這段歷史的關係。

《悲情夢》以強烈的風格與充滿實驗性的手法，為文學跨域展演開闢新可能，亦挑戰傳統劇場的界線，讓文學不再只是被閱讀，而是可以被體驗、被感受、甚至被「遊覽」的作品，預計將成為首屆矚目的焦點。

