淡水古蹟博物館攜手政大 9月推文化路徑學術工作坊

2025/09/09 14:08

淡古、政大合辦為期兩日的「場域、文資與人群—建構文化路徑的多重可能性」學術工作坊，以淡水場域為研究主題，擴及清法戰爭相關影響。（淡水古蹟博物館提供）淡古、政大合辦為期兩日的「場域、文資與人群—建構文化路徑的多重可能性」學術工作坊，以淡水場域為研究主題，擴及清法戰爭相關影響。（淡水古蹟博物館提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館與國立政治大學華人宗教研究中心將於9月19日至20日合辦「場域、文資與人群—建構文化路徑的多重可能性」學術工作坊，以淡水場域為主題，探討清法戰爭影響，並延伸至煤礦產業、海岸變遷與民間信仰等文化脈絡，即日起開放免費報名至9月15日，限額100人。

淡古館長蔡美治表示，淡水不僅是國際觀光景點，更是世界歷史舞台之一。隨著淡江大橋通車，鄰近的國定古蹟滬尾礮臺將成為觀光新起點，並預計推出清法戰爭國際特展，透過文獻、圖像與VR影片讓國內外遊客重新認識淡水的戰爭故事。今年館方與政大簽署產學合作備忘錄，在文化部支持下，共同規劃學術工作坊、講座及國際特展，期盼跨界交流，拓展文化資源視野，探索文化遺產保存與地方創生的可能性。

此外，淡水古蹟博物館以「淡水紅毛城及其周遭歷史建築群」為主軸，推出「古蹟文化廊帶」主題導覽活動，結合影視元素，即日起至年底每週六、日舉辦，上午10時與下午3時各一場，每場20人，5人以上即可成團，需提前於每週四中午12時線上免費報名。參加者可加購租借高中制服，每套清潔費100元。更多資訊可至淡古官方網站（https://www.tshs.ntpc.gov.tw/）或追蹤粉專及IG「tamsuihistoricalmuseum」查詢。

