自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

不只《孤味》！客家女性一生化身《秀梅未說》 21道料理藏著「沒有說出口的愛」

2025/09/09 14:07

《秀梅未說》主創李劭婕。（記者董柏廷攝）《秀梅未說》主創李劭婕。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣文學館推出的「新新新文學－文學跨域暨青年創作實驗」，昨（8）日在台灣文學糧倉舉辦發布會，公布4部跨域改編作品，將於11月在首屆「台灣作家節」正式演出16場次。其中，改編自張郅忻小說《秀梅》的作品《秀梅未說》，由李劭婕主創，將以「未竟之語」為核心，在台文基地日式宿舍展演，透過沉浸式裝置與劇場行動，將客家女性在廚房中的「未說出口」的愛與故事，細膩地呈現在觀眾眼前。

李劭婕接受本報專訪時表示，張郅忻小說《秀梅》最打動她的部分，是小說中許多女性花費大把時間在「灶下」（廚房）的場景。她認為，這不限於特定族群，只要是家族中的女性形象都會從中找到共鳴。「小說以21道客家料理為主題，用客語、華語交織出一個女性平凡卻又不凡的一生，筆法細膩地描述每一道料理，帶出時代背景與人與人之間幽微的人際關係。」

李劭婕特別提到，小說中有一道料理「豬肉水」，讓她感觸最深。她說：「小時候生病我媽媽也會煮豬肉水給我吃，每次都要滾3次，以防壞掉。」小說中的筆法，透過細節不僅帶出了時代的背景，也隱喻了家人之間互相關懷的細膩情感。「然而，我們往往不曾更細微地談論對家人的感謝。因此，我希望透過《秀梅未說》，將這些『沒有說出口』的故事延伸下去。」

李劭婕透露，目前正在討論如何透過4個展區，以沉浸式裝置加上劇場行動，將秀梅沒有說的話表達出來，空間設計將對應秀梅人生不同階段，包含養女、媳婦、母親等，讓觀眾跟著「秀梅的一生」，回望自己人生中曾「抓住什麼，又佚散了什麼」。

張郅忻受訪時表示，對於李劭婕的改編樂見其成。她認為李劭婕精準地抓住了「灶下」這個關鍵概念，並透過不同的廚房空間隱喻秀梅的一生，讓她非常期待作品的呈現。

此作不僅僅是一場劇場演出，更。它讓我們這部作品預計透過語言、聲音與生活化的場景，不只深刻回應客家女性的沉默與語言斷裂，也是對台灣女性家族史與生命經驗的深度致敬。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應