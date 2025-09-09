不只《孤味》！客家女性一生化身《秀梅未說》 21道料理藏著「沒有說出口的愛」

《秀梅未說》主創李劭婕。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣文學館推出的「新新新文學－文學跨域暨青年創作實驗」，昨（8）日在台灣文學糧倉舉辦發布會，公布4部跨域改編作品，將於11月在首屆「台灣作家節」正式演出16場次。其中，改編自張郅忻小說《秀梅》的作品《秀梅未說》，由李劭婕主創，將以「未竟之語」為核心，在台文基地日式宿舍展演，透過沉浸式裝置與劇場行動，將客家女性在廚房中的「未說出口」的愛與故事，細膩地呈現在觀眾眼前。

李劭婕接受本報專訪時表示，張郅忻小說《秀梅》最打動她的部分，是小說中許多女性花費大把時間在「灶下」（廚房）的場景。她認為，這不限於特定族群，只要是家族中的女性形象都會從中找到共鳴。「小說以21道客家料理為主題，用客語、華語交織出一個女性平凡卻又不凡的一生，筆法細膩地描述每一道料理，帶出時代背景與人與人之間幽微的人際關係。」

李劭婕特別提到，小說中有一道料理「豬肉水」，讓她感觸最深。她說：「小時候生病我媽媽也會煮豬肉水給我吃，每次都要滾3次，以防壞掉。」小說中的筆法，透過細節不僅帶出了時代的背景，也隱喻了家人之間互相關懷的細膩情感。「然而，我們往往不曾更細微地談論對家人的感謝。因此，我希望透過《秀梅未說》，將這些『沒有說出口』的故事延伸下去。」

李劭婕透露，目前正在討論如何透過4個展區，以沉浸式裝置加上劇場行動，將秀梅沒有說的話表達出來，空間設計將對應秀梅人生不同階段，包含養女、媳婦、母親等，讓觀眾跟著「秀梅的一生」，回望自己人生中曾「抓住什麼，又佚散了什麼」。

張郅忻受訪時表示，對於李劭婕的改編樂見其成。她認為李劭婕精準地抓住了「灶下」這個關鍵概念，並透過不同的廚房空間隱喻秀梅的一生，讓她非常期待作品的呈現。

