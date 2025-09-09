自由電子報
晴時多雲

藝文 > 即時

宮廟符咒化身藝術作品！丁仁桐逾40幅符咒創作 雲林展出

2025/09/09 14:14

丁仁桐走訪各地宮廟蒐集符咒作為創作藍圖。（記者李文德攝）丁仁桐走訪各地宮廟蒐集符咒作為創作藍圖。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣台西鄉藝術家丁仁桐近年走訪各宮廟，發現有部分宮廟已沒畫符，因此將收集各處符咒作為創作藍圖，創作出40多幅作品，即日起在縣府文觀處展覽中心展出。丁仁桐表示，盼以展覽帶領年輕一輩認識逐漸式微的宗教文化。

丁仁桐在縣府文觀處1樓展覽廳辦個展，展出超過40件符咒繪畫，非常特別。（圖由雲林縣政府提供）丁仁桐在縣府文觀處1樓展覽廳辦個展，展出超過40件符咒繪畫，非常特別。（圖由雲林縣政府提供）

54歲的丁仁桐是台西藝術協會發起人，由於他小時候不愛念書，國中時心想加入美術班後，既不用早自習，也不用午休而加入，想不到入學後讓他一頭栽進去美術世界。

丁仁桐走訪各地宮廟蒐集符咒作為創作藍圖。（記者李文德攝）丁仁桐走訪各地宮廟蒐集符咒作為創作藍圖。（記者李文德攝）

丁仁桐說，高中考到復興商工美工科，畢業後因迫於經濟壓力停筆數年，先後做起殺鵝、水泥工，27歲左右因照顧家人回到故鄉台西，也因此重新拿起畫筆，專攻國畫等，更成立台西藝術協會。

丁仁桐常以家鄉歷史文化為靈感進行創作，他說，由於台西鄉以漁業、養殖業為主，靠天吃飯，因此宗教信仰更是當地人的精神寄託，此外一直好奇從小常被說「你是在畫符嗎？」，加上鄉內宮廟林立，各宮廟有自己的符咒，不僅有宗教意義，也蘊含文化藝術，因此開始走訪各地宮廟，收集符咒。

他發現，走訪的5、60家宮廟中已有1成多不再畫符咒，或以電腦繪圖出產符咒，以往用版畫拓印符咒的方式萎縮，所以用符咒作為創作藍圖，臨摹創作逾40件作品，即日至9月16日作品將展出在縣府文觀處1樓展覽中心。

丁仁桐說，以往民眾對符咒的印象，多停留在驅邪、消災、解厄上，不過其圖案、線條、構圖都有藝術性，因此希望透過展覽翻轉大家的刻板印象，也帶領年輕一輩認識逐漸式微的宗教文化。

