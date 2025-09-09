自由電子報
藝文 > 即時

原來「跨文化」這麼難！阿美族卓家安《聽說》演繹泰雅族詩作 一字「吼」炸出「原住民」身分反思界線

2025/09/09 14:30

05-主創卓家安以聲音藝術打造《聽說沒有田野》，邀請觀眾聽見原住民女性的聲音與碰撞。（林育全攝、台文館提供）05-主創卓家安以聲音藝術打造《聽說沒有田野》，邀請觀眾聽見原住民女性的聲音與碰撞。（林育全攝、台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣文學館推出的「新新新文學－文學跨域暨青年創作實驗」計畫，昨（8）日在台灣文學糧倉舉辦發布會，公布4部跨域改編作品，將於11月在首屆「台灣作家節」正式演出16場次。其中，由阿美族藝術家卓家安創作的《聽說沒有田野》，改編靈感來自泰雅族創作者游以德的3首詩〈口傳史詩〉、〈羅老師，您好：〉與〈平地人〉。將以聲音裝置、口傳再現與單人劇形式展開。

卓家安接受本報專訪時表示，原住民常被視為一個「整體」，但其實不同族群各自擁有獨特的生命經驗，「只有先看見差異，才有可能展開真正的對話。」她回憶自己曾在劇場中飾演泰雅族角色，當時意識到跨文化詮釋的張力與困境，也激發她透過《聽說沒有田野》思考：阿美族與泰雅族、乃至原住民與平地人之間的理解與距離，該如何重新界定？卓家安說：「在原住民族語境裡，『聽說』往往就是證據，但在漢人語境中卻代表不確定。這樣的差別，正是我想要在作品裡碰觸的矛盾並且梳理的部分。」

作品中設置３個聲音裝置與1場單人劇，強調語言、聲音與身體的交織。游以德的詩作充滿獨特的聲音表現，例如在〈羅老師，您好：〉中，整首詩只有一個「吼」字，但透過備註傳達出原住民想說的話，這聲「吼」代表了強大的情緒力量。而在〈平地人〉中，則梳理了當代原住民青年與平地人之間那種複雜而曖昧的情感。卓家安表示，她不會將此稱作改編，而是對這個世代原住民不同想法的「回應」，希望能實驗出新的方式，讓她能夠在兩種文化間游移，並找到更舒服的對話方式。

卓家安說明：「我想用這些作品回應我們這一代原住民女性的處境，既有憤怒、不平，也有跨族群理解的渴望。身為阿美族人，我必須思考，如何在尊重的前提下靠近另一個族群文化，同時找到安置自己的方式。」她強調，作品是一場實驗與冒險，希望觀眾在其中感受「差異」與「連結」並存。

詩人游以德受訪時則表示，看到卓家安將她的詩轉化為多聲響實驗，感到驚喜與感動，「我們是同世代的原民女性，常在創作上有相似的關注，但以不同形式回應彼此。對我來說，這樣的實踐遠遠超過我當初的書寫能帶來的效果，也是一種實質的陪伴。」活動詳詢台文館官網。

游以德詩作〈羅老師，您好：〉（節錄）中，只有一個「吼」字，但透過備註傳達出原住民想說的話。（游以德提供）游以德詩作〈羅老師，您好：〉（節錄）中，只有一個「吼」字，但透過備註傳達出原住民想說的話。（游以德提供）

