領先全國藝文場館！衛武營攜手高市調查處跨界聯防 共築數位安全堡壘

2025/09/09 15:43

高雄市調查處長連震宗（前排左5）及衛武營藝術總監簡文彬（前排左6）率領同仁代表，展現守護廣大觀眾個資與文化藝術資料安全的決心。（衛武營提供）高雄市調查處長連震宗（前排左5）及衛武營藝術總監簡文彬（前排左6）率領同仁代表，展現守護廣大觀眾個資與文化藝術資料安全的決心。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕數位科技時代，資安威脅無所不在，衛武營國家藝術文化中心今天開創全國藝文場館先河，攜手法務部調查局高雄市調查處跨界聯防，簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」，成為全國首座與調查局建立資安聯防機制的表演藝術場館，不僅為場館數位營運加裝堅實護盾，更展現衛武營守護廣大觀眾個資與文化藝術資料安全的決心。

高雄市調查處長連震宗（左）及衛武營藝術總監簡文彬（右）雙方簽署合作備忘錄。（衛武營提供）高雄市調查處長連震宗（左）及衛武營藝術總監簡文彬（右）雙方簽署合作備忘錄。（衛武營提供）

衛武營藝術總監簡文彬今天與高雄市調查處長連震宗共同完成簽署MOU，簡文彬表示，這次資安聯防合作備忘錄簽訂是積極響應國家資通安全戰略2025外，也是衛武營與高雄市調查處共同努力重要里程碑。在數位時代，守護這座「眾人的藝術中心」，不僅是維護實體空間安全，更應包含保護無形數位資產與智慧財產。很榮幸有這個機會和調查局聯手，借重調查局專業，替衛武營加裝資安防護網，能更無後顧之憂，將最美好的藝術體驗帶給每一位走進衛武營的朋友。

衛武營與調查局跨界聯防，以「建立資安聯防機制」、「緊急應變協處」及「協助提升衛武營內部員工資安意識」3大面向為主，雙方建立緊密情資分享管道，當衛武營偵測到外部惡意網路活動，或不幸發生資安事件時，調查局將提供專業溯源、鑑識及應變建議，協助釐清損害範圍，加速系統恢復運作。

此外，隨著科技迅速發展，網路威脅日益複雜，高雄市調查處也將協助衛武營針對資安最新趨勢進行宣導教育，從上到下提升全體員工資安意識。

衛武營表示，這次合作不僅是資安層級提升，更是衛武營對大眾的承諾，打造一個更安全、更穩定的數位環境，衛武營將持續做為一個開放、包容的藝術平台，讓創意的火花在此自由綻放。

