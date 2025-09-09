自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

「2025史蹟趴趴GO」多語深度導覽 14路線溯源台北城！

2025/09/09 15:53

活動從 9月27日至11月1日期間策劃全系列14條主題路線，共30場次導覽走讀活動，9月11日上午10時起開放9月場次線上報名，每場次限額25名。（台北市立文獻館提供）活動從 9月27日至11月1日期間策劃全系列14條主題路線，共30場次導覽走讀活動，9月11日上午10時起開放9月場次線上報名，每場次限額25名。（台北市立文獻館提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市立文獻館本年度以「溯源台北城 Tracking past, Retro Taipei」為主軸，邀請民眾透過實地走訪與導覽，認識台北歷經原住民聚落、先民拓墾、清代築城、日治發展、戰後變遷與當代都市化所留下的文化足跡，活動從9月27日至11月1日，期間策畫全系列14條主題路線，共30場次導覽走讀活動，9月11日上午10時起開放9月場次線上報名，每場次限額25名，並規畫4種語言深度導覽。

台北市立文獻館本年度以「溯源台北城 Tracking past, Retro Taipei」為主軸，邀請民眾透過實地走訪與導覽，認識臺北歷經原住民聚落、先民拓墾、清代築城、日治發展、戰後變遷與當代都市化所留下的文化足跡。（台北市立文獻館提供）台北市立文獻館本年度以「溯源台北城 Tracking past, Retro Taipei」為主軸，邀請民眾透過實地走訪與導覽，認識臺北歷經原住民聚落、先民拓墾、清代築城、日治發展、戰後變遷與當代都市化所留下的文化足跡。（台北市立文獻館提供）

「2025史蹟趴趴GO溯源台北城」起跑儀式，將於9月27日上午9時於西本願寺廣場舉行，重磅邀請「巴拉圭吉他教父Roberto Zayas」、「靈魂原民歌手阿德」、「日本外交音樂家－馬場克樹」共襄盛舉，以音樂演出「多元台北城：Taipei All In One」，象徵台北城在經歷百年發展後的族群共榮良景。

活動首日推出「6條主題路線、16場次導覽走讀」，包含《城西職人記憶走讀》、《臺北銀座逛街指南》、《走入畫中遊稻埕》、《林蔭台北！探尋臺北林業足跡》、《中山史蹟藝點通》、《好南玩！城南往日漫讀》等，共同以西本願寺廣場為起點，採步行、搭乘捷運方式，帶領民眾用不同敘事角度走入艋舺街巷產業足跡、菊元百貨舊址、中山藏藝所、迪化街區、台北植物園、紀州庵文學森林等史蹟文化景點，亦規畫有「台灣台語」、「中英語」，「中越語」友善導覽場次，以多元語言介紹台北身世。

假日主題導覽自10月4日至11月1日，於週六、日舉辦「8條主題路線、14場次導覽走讀」，設計聚落系列：《士林芝蘭走讀》、《大同—大龍峒走讀》、《松山—錫口走讀》、《南港—南港仔走讀》；大道系列：《大道之間：台北東區的記憶與形塑》、《玩轉夜圓山》、《玩轉夜中山》；探險系列：《貓空探險隊》等多面向城市溯源主題。

