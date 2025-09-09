迷戀台灣的法國影人 鐵胡萬：電影是一個民族靈魂的鏡子

文化部長李遠（右）與法蘭西學院終身秘書博恩那．史蒂恩（左），共同頒獎給FICA影展創始人兼藝術總監尚馬克．鐵胡萬（中）。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／巴黎報導〕「第28屆台法文化獎」於巴黎當地8日晚間（台灣9日清晨），在法國最高學術殿堂法蘭西學院大院士會議廳頒發。獲獎人之一尚馬克．鐵胡萬（Jean-Marc Therouanne），於1995年與妻子共創「維蘇亞洲國際影展」，被譽為法國10大電影盛事之一，也是歐洲歷史最悠久的亞洲電影節。

長達30年期間，尚馬克．鐵胡萬策劃逾80部台灣相關電影作品，觸及多達80萬名影展觀眾，同時撰寫了超過300頁的評論與介紹，並以他對台灣電影的熱情，接待了數個世代的台灣影人，自台灣新浪潮電影的代表侯孝賢至近年最受注目的原住民新銳導演陳潔瑤等。他的堅持與努力，使法國觀眾得以深入了解台灣的多元電影語言，讓台灣的電影成就為國際所肯認。

青少年時期就對動蕩不安的華人世界歷史深深著迷的尚馬克．鐵胡萬，把亞洲做為研究對象，尤其在接觸到台灣電影人之後，就對這美麗的福爾摩沙有很深的迷戀。鐵胡萬說，電影是一個民族在某個時代靈魂的鏡子，也促使他希望透過電影讓更多人認識並欣賞台灣文化。會後受訪時，鐵胡萬更多次提及台灣導演侯孝賢，以及剛由演員晉身導演的舒淇，認為自己做為一位文化傳播者，能認識這些台灣了不起的影人，是他無比珍惜的機遇。

