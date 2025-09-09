自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

迷戀台灣的法國影人 鐵胡萬：電影是一個民族靈魂的鏡子

2025/09/09 15:57

文化部長李遠（右）與法蘭西學院終身秘書博恩那．史蒂恩（左），共同頒獎給FICA影展創始人兼藝術總監尚馬克．鐵胡萬（中）。（記者凌美雪攝）文化部長李遠（右）與法蘭西學院終身秘書博恩那．史蒂恩（左），共同頒獎給FICA影展創始人兼藝術總監尚馬克．鐵胡萬（中）。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／巴黎報導〕「第28屆台法文化獎」於巴黎當地8日晚間（台灣9日清晨），在法國最高學術殿堂法蘭西學院大院士會議廳頒發。獲獎人之一尚馬克．鐵胡萬（Jean-Marc Therouanne），於1995年與妻子共創「維蘇亞洲國際影展」，被譽為法國10大電影盛事之一，也是歐洲歷史最悠久的亞洲電影節。

長達30年期間，尚馬克．鐵胡萬策劃逾80部台灣相關電影作品，觸及多達80萬名影展觀眾，同時撰寫了超過300頁的評論與介紹，並以他對台灣電影的熱情，接待了數個世代的台灣影人，自台灣新浪潮電影的代表侯孝賢至近年最受注目的原住民新銳導演陳潔瑤等。他的堅持與努力，使法國觀眾得以深入了解台灣的多元電影語言，讓台灣的電影成就為國際所肯認。

青少年時期就對動蕩不安的華人世界歷史深深著迷的尚馬克．鐵胡萬，把亞洲做為研究對象，尤其在接觸到台灣電影人之後，就對這美麗的福爾摩沙有很深的迷戀。鐵胡萬說，電影是一個民族在某個時代靈魂的鏡子，也促使他希望透過電影讓更多人認識並欣賞台灣文化。會後受訪時，鐵胡萬更多次提及台灣導演侯孝賢，以及剛由演員晉身導演的舒淇，認為自己做為一位文化傳播者，能認識這些台灣了不起的影人，是他無比珍惜的機遇。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應