藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

從歐洲紅回台灣 編舞家蔡博丞：最期待把台灣文化帶到世界每個角落

2025/09/09 16:00

文化部長李遠（右）與法蘭西學院終身秘書博恩那．史蒂恩（左），共同頒獎給蔡博丞。（記者凌美雪攝）文化部長李遠（右）與法蘭西學院終身秘書博恩那．史蒂恩（左），共同頒獎給蔡博丞。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／巴黎報導〕「第28屆台法文化獎」另一位獲獎者，是來自南台灣的編舞家蔡博丞，他於2014年創立丞舞製作團隊B.DANCE並擔任藝術總監，作品《浮花》獲2014年德國斯圖加特國家劇院觀眾票選第1名，後又憑作品《怒》獲法國表演藝術專業評論協會評選為2019至2020「年度新銳編舞家」，成為目前台灣舞蹈界在雲門之外最負國際盛名的編舞家之一。

出席領獎致詞時，蔡博丞說，做為青中生代的創作者，能在此刻獲頒這項文化榮譽，對他來說是一個全新的起點，也提醒創作不僅是自我表達，更是回應時代與社會的一種方式。

雖然作品先獲歐洲人肯定才紅回台灣，但蔡博丞說，感謝台灣文化部與國藝會的補助，讓他的創作與發表獲得更多支持的力量；同時，他也盡一切努力，試圖讓每一分補助發揮加乘的效果。 他最大的願望，是把源於母土台灣的藝術，帶到世界每一個角落。

