藝術文化

做5分鐘、停1小時！郭春福挑戰眼力極限 打造全台最小銀帽

2025/09/09 17:13

全台最小銀帽圖案與細節，和一般尺寸神帽都相同。（記者王姝琇攝）全台最小銀帽圖案與細節，和一般尺寸神帽都相同。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南神明銀帽技術保存者郭春福，25年前做出「全台最大后冠」，如今年近8旬的他，再挑戰全台最小銀帽，頭圍僅1吋半，大小恰能套在食指，技藝超凡！郭春福欣慰地表示，終於完成台灣最大及最小頂銀帽的紀錄。

知名藝師郭春福挑戰製作全台最小銀帽，大小恰能套在食指，技藝超凡。（謝奇峰提供）知名藝師郭春福挑戰製作全台最小銀帽，大小恰能套在食指，技藝超凡。（謝奇峰提供）

知名藝師郭春福從事金工超過一甲子，是台灣極少數同時專精金、銀、銅、紙神帽的藝師，親手幫神明配戴過超過1萬頂神帽，也承接過不少高難度的製作委託。2000年應邀製作鹿耳門天后宮鎮殿媽祖的后冠，頭圍5尺，作品重量超過17公斤、高逾1公尺，堪稱是「全台最大后冠」。如今年近8旬，郭春福挑戰自我極限作出頭圍僅1吋半的最小銀帽，令人嘆為觀止。

郭春福表示，這頂1吋半銀帽製作挑戰他的極限與經驗，尤其非常耗眼力，光是0.2m/m的銀絲線要用鑷子夾入銀板都需要經驗與定性，加上年事已高，雙眼容易酸澀、流眼油，做5分鐘要休息1個多小時才能恢復再繼續，耗時近2個月才完成。

全台最小銀帽頭圍僅1吋半。（記者王姝琇攝）全台最小銀帽頭圍僅1吋半。（記者王姝琇攝）

郭春福說，這頂銀帽是做給來自斗六的姚姓弟子所祀奉的中壇元帥，神明高約8公分，頭圍只有1吋半；因弟子遠赴英國留學讀博士，想要恭迎到英國供奉，決定為祂整裝、添加配備，於是想要打造全銀的神帽與槍、環，但卻遲遲找不到匠師願意承製。郭春福心想，不如接受挑戰，也幫姚姓弟子圓夢。於是他接下這項任務，作品完成後更是證明他的寶刀未老。

市面上銀帽4吋頭圍已不多見，而這頂最小銀帽細節與一般尺寸神帽的圖案都相同。郭春福強調，功夫是經驗的累積，越是細節越要靠經驗去克服完成，像他這個年紀、累積60餘年經驗，還有再做的藝師已經很少，而功夫就是作品價值之所在，若要算銀材料沒多少錢，賣的正是這60年功力。該作品現於台南文化中心文物陳列館展出至9月14日，隨後即送往英國。

