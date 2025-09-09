自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

桃園眷村文化節「眷味餐桌」15日開放認桌 結合《一村喜事》中秋上菜

2025/09/09 19:48

《一村喜事─中秋樂桃桃》在馬幼藝所的眷村戶外實景演出。（桃市文化局提供）《一村喜事─中秋樂桃桃》在馬幼藝所的眷村戶外實景演出。（桃市文化局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府文化局主辦「2025桃園眷村文化節」系列活動，將於10月登場，今年主題「奔向眷村」，不僅要喚起記憶，更邀請市民以五感參與，走入眷村、走進故事。其中首波推出由王偉忠監製、最受矚目的歡樂沉浸式舞台劇《一村喜事─中秋樂桃桃》搭配「眷味餐桌」專場，有美食有好戲，本月15日中午開放認桌報名，限量25桌，每桌6000元，額滿為止。

羅美玲在《一村喜事─中秋樂桃桃》舞台劇有熱力四射的西洋懷舊金曲，讓觀眾返回青春歲月。（桃市文化局提供）羅美玲在《一村喜事─中秋樂桃桃》舞台劇有熱力四射的西洋懷舊金曲，讓觀眾返回青春歲月。（桃市文化局提供）《一村喜事─中秋樂桃桃》劇中融入70年代的歌舞，復古又有趣。（桃市文化局提供）《一村喜事─中秋樂桃桃》劇中融入70年代的歌舞，復古又有趣。（桃市文化局提供）

文化局長邱正生表示，今年「眷味餐桌」將結合舞台劇《一村喜事─中秋樂桃桃》於10月5、6日在中壢區馬祖新村眷村文創園區上演，集結實力派演員湯志偉、羅美玲、那祈、呂紹齊等，帶著觀眾在眷村實景裡重溫七○年代的眷村生活，看看當時民眾如何嫁女兒、過中秋，也歡迎觀眾穿上復古服裝、一起到現場過過最時尚的復古生活。

限量眷味餐桌認桌專場，即將9月15日中午開放報名。（桃園市文化局提供）限量眷味餐桌認桌專場，即將9月15日中午開放報名。（桃園市文化局提供）

邱正生說，首場10月5日登場的「眷味餐桌」認桌專場，結合美食與舞台劇，特邀總舖師「水蛙師」親自掌杓、攜手在地眷村媽媽們，以10道經典眷村料理，如紅燒獅子頭、東坡肉饅頭夾餅、醃篤鮮及眷村媽媽親手包的手工水餃等，結合劇情中的眷村生活，喚醒舌尖記憶，每一口都是家的味道，每一道菜都能想起一段眷村人生，讓觀眾宛如參加一場真實的婚禮辦桌，還可近距離觀賞王偉忠監製的舞台劇，並隨著劇中婚禮品嘗眷村風味的辦桌美味，格外熱鬧；第二場10月6日則是純粹舞台劇版本，觀眾可以免費自由入場。

桃園眷村文化節系列活動將於10月4日至12日在熱鬧登場，各項精采活動資訊將陸續公布，民眾可持續關注文化局官網和桃園眷村文化節FB粉絲專頁。

