自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

棒球音樂劇《轟吧！全壘打》20日開轟 運動夢想搬上舞台

2025/09/09 23:07

棒球音樂劇《轟吧！全壘打》描述「AM海鷗少棒隊」（藍衣）從連敗到進軍全國大賽的熱血故事，9日舉行首演記者會，退役球星周思齊（後排左5）與2025威廉波特冠軍東園國小少棒隊（綠衣）出席合影。（中央社提供）棒球音樂劇《轟吧！全壘打》描述「AM海鷗少棒隊」（藍衣）從連敗到進軍全國大賽的熱血故事，9日舉行首演記者會，退役球星周思齊（後排左5）與2025威廉波特冠軍東園國小少棒隊（綠衣）出席合影。（中央社提供）

〔中央社〕棒球音樂劇《轟吧！全壘打》將棒球運動夢想搬上舞台，20日將於台北城市舞台登場，今天舉行宣告記者會，包括甫獲威廉波特少棒賽冠軍的東園國小少棒隊球員、前中信兄弟隊球員周思齊出席。

製作人林奕君致詞表示，自己從小是練田徑的，跑過無數圈操場、無數次跌倒與獨自練習的大量時間，運動跟體育的經驗讓自己在創業的路上能堅持到底，即使辛苦也不曾想過要放棄，「劇場製作不只是浪漫，而是一場堅持的耐力賽」。

棒球音樂劇《轟吧！全壘打》即將在台北城市舞台登場，9日上午進行首演記者會，導演吳維緯出席致詞。（中央社提供）棒球音樂劇《轟吧！全壘打》即將在台北城市舞台登場，9日上午進行首演記者會，導演吳維緯出席致詞。（中央社提供）

林奕君表示，棒球是台灣的國球，舞台是藝術的戰場。《轟吧！全壘打》把球場搬上舞台，是一種夢想與團隊的宣言。希望每個孩子都能在劇場裡，感受到和在球場上一樣的熱血與榮耀。

周思齊受訪時提到，棒球跟音樂劇的結合真的非常特別，演員的聲音表演跟整體動作很讓人印象深刻，「棒球跟音樂劇一樣，需要投入大量時間才會有精采表現」。

棒球音樂劇《轟吧！全壘打》首演記者會上，「AM海鷗少棒隊」進行開場表演。（中央社提供）棒球音樂劇《轟吧！全壘打》首演記者會上，「AM海鷗少棒隊」進行開場表演。（中央社提供）

《轟吧！全壘打》描述數據派教練安娜接下從未勝場的隊伍，與堅持信念的熱血教練禹哲聯手，面對的卻是不合群的打者南松、動不動就逃避的王牌賢宇，以及一票有點吵又不太配合的隊友們。

《轟吧！全壘打》由AM創意製作、改編自韓國同名音樂劇，故事描述一群從挫敗中成長的孩子組成「海鷗少棒隊」，從連敗到進軍全國大賽的熱血之路。

《轟吧！全壘打》音樂劇20、21日兩天在台北城市舞台演出。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應