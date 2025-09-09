李遠參訪法國國民議會 法友台小組：堅定支持台灣

文化部長李遠（前排中）參訪法國國民議會。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／巴黎報導〕文化部長李遠訪法第3天，應法國國民議會友台小組之邀，與立法委員林楚茵、吳沛憶、林宜瑾、李柏毅及沈發惠組成的台灣立法院訪團，於當地9日上午，在駐法大使郝培芝陪同下赴國民議會（Assemblée nationale）參訪。

國民議會首席總務長皮雷斯・博恩（Christine Pirès Beaune）代表國民議會議長布朗・皮薇（Yaël Braun-Pivet）迎接訪團。國民議會友台小組主席巴緹斯黛（Marie-Noëlle Battistel）因公務無法親臨，特別透過視訊連線表達歡迎，並由副主席馬蒂諾（Eric Martineau）代表與李遠交流。馬蒂諾提說，「文化是兩國之間交流很重要的橋樑。」李遠則表示，友台小組主席巴緹斯黛曾於6月率團訪台並拜訪文化部，當時雙方分享推動文化幣、文化平權及傳統文化保存等經驗，「那次談話中，我們獲得許多啟發，也讓我們今年的歐洲台灣文化年計畫有更多可能性。」

李遠還說，6月時訪團成員外交委員會副主席聖珀（Laetitia Saint-Paul）曾問他，「台灣如何保有文化韌性來抵抗中國？」他回答，讓世界看見台灣跟中國是不一樣的文化與國家，讓世界看見在自由土地中生長出來的文化藝術，究竟是什麼面貌，這就是歐洲台灣文化年最核心的理念。

「台灣與法國國會友好協會」會長林楚茵表示，今日與李遠一起到國民議會，代表台法間除了產業、經貿的交流以外，文化也將促成兩國之間更進一步的關係；友台小組更對於台灣經常受到中國打壓，表達「堅定地支持台灣」。

