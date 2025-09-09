自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

李遠參訪法國國民議會 法友台小組：堅定支持台灣

2025/09/09 21:04

文化部長李遠（前排中）參訪法國國民議會。（記者凌美雪攝）文化部長李遠（前排中）參訪法國國民議會。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／巴黎報導〕文化部長李遠訪法第3天，應法國國民議會友台小組之邀，與立法委員林楚茵、吳沛憶、林宜瑾、李柏毅及沈發惠組成的台灣立法院訪團，於當地9日上午，在駐法大使郝培芝陪同下赴國民議會（Assemblée nationale）參訪。

國民議會首席總務長皮雷斯・博恩（Christine Pirès Beaune）代表國民議會議長布朗・皮薇（Yaël Braun-Pivet）迎接訪團。國民議會友台小組主席巴緹斯黛（Marie-Noëlle Battistel）因公務無法親臨，特別透過視訊連線表達歡迎，並由副主席馬蒂諾（Eric Martineau）代表與李遠交流。馬蒂諾提說，「文化是兩國之間交流很重要的橋樑。」李遠則表示，友台小組主席巴緹斯黛曾於6月率團訪台並拜訪文化部，當時雙方分享推動文化幣、文化平權及傳統文化保存等經驗，「那次談話中，我們獲得許多啟發，也讓我們今年的歐洲台灣文化年計畫有更多可能性。」

李遠還說，6月時訪團成員外交委員會副主席聖珀（Laetitia Saint-Paul）曾問他，「台灣如何保有文化韌性來抵抗中國？」他回答，讓世界看見台灣跟中國是不一樣的文化與國家，讓世界看見在自由土地中生長出來的文化藝術，究竟是什麼面貌，這就是歐洲台灣文化年最核心的理念。

「台灣與法國國會友好協會」會長林楚茵表示，今日與李遠一起到國民議會，代表台法間除了產業、經貿的交流以外，文化也將促成兩國之間更進一步的關係；友台小組更對於台灣經常受到中國打壓，表達「堅定地支持台灣」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應