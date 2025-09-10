不讓鬚眉！武旦新秀陳韻竹唱功與武戲全能 穆桂英「聽水聲」神技再現

李靜芳歌仔戲團《穆桂英破洪州》陳韻竹飾演穆桂英。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立傳統藝術中心主辦的第九屆「承功─新秀舞台」，將於10月17日至11月2日在台灣戲曲中心登場。今年以「青春接棒．舞台競技」為題，今年共有13位新秀演員參與，其中歌仔戲與客家戲的部分，新秀們不只展現扎實的基本功，更以青春熱情演繹經典，呈現台灣傳統戲曲新世代的舞台能量。

薪傳歌仔戲劇團《王魁負桂英》鄭紜如飾演焦桂英。（傳藝中心提供）

歌仔戲部分，多位新秀承襲名家技藝，備受矚目。石惠君戲曲劇坊的黃柔薰，則承襲老師石惠君的「青衣」功夫，演出《忠義膽．寇珠魂》中的寇珠一角，其柔美嗓音與細膩身段，詮釋旦角之美，令人期待。鴻明歌劇團的新秀吳承恩出演《華容道》，在知名編導呂瓊珷的親授下，大膽挑戰分飾關羽與孔明，不僅考驗嗓音與台步，更需在忠義與智慧之間自如轉換，展現其深厚的基本功與角色掌握力。

請繼續往下閱讀...

此外，李靜芳歌仔戲團將經典《穆桂英破洪州》重新編整，由新秀陳韻竹接棒演出穆桂英。特別的是，她將重現久未搬演的高難度橋段〈聽水聲〉，以氣韻兼備的唱腔與穩健俐落的武戲功夫，呈現武旦英姿颯爽、不讓鬚眉的風貌。薪傳歌仔戲劇團的新秀鄭紜如則承繼張孟逸老師的「苦旦」劇藝，擔綱演出《王魁負桂英》焦桂英一角，將在舞台上淬鍊出悲劇角色的深沉情感，勢必讓戲迷動容。

石惠君戲曲劇坊《忠義膽．寇珠魂》黃柔薰飾演寇珠。（傳藝中心提供）

客家戲方面，由江宇皓挑戰《呂布與貂蟬》，在蘇國慶指導下，結合翎子功與腿功，刻劃呂布在情感與權謀之間的掙扎。他自小浸潤戲班，將傳統技藝與新世代演繹結合，為客家戲注入新樣貌。

傳藝中心主任陳悅宜表示，「承功」舞台９年來扶植超過百位青年，許多新秀已獲得傳藝金曲獎肯定。今年歌仔戲與客家戲的新面孔比例高，顯示新世代人才輩出，也讓觀眾看到傳統劇種如何延續生命力。策展人張旭南則說明，這些新秀透過師承與舞台磨練，正逐步形塑屬於自己的戲曲語言，「這就是青春接棒的力量。」演出詳詢傳藝中心官網。

景勝客家戲劇團《呂布與貂蟬》新秀江宇皓飾演呂布。（傳藝中心提供）鴻明歌劇團《華容道》吳承恩的孔明扮相。（傳藝中心提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法