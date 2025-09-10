自由電子報
晴時多雲

藝文 > 即時

戲曲新秀挑戰大場面！武丑武旦火力全開 豫劇沙場英雄震撼登「承功」舞台

2025/09/10 09:00

台灣豫劇團《戰馬超》劉冠廷（右）飾演馬超、邱昭源（左）飾演張飛 。（傳藝中心提供）台灣豫劇團《戰馬超》劉冠廷（右）飾演馬超、邱昭源（左）飾演張飛 。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立傳統藝術中心主辦第9屆「承功─新秀舞台」，將於10月17日至11月2日在台灣戲曲中心登場。本屆除了多元的歌仔戲與客家戲外，更首度納入布袋戲與說唱曲藝新秀，持續拓展技藝切磋的疆界，要讓台灣傳統藝術的各個劇種，都能夠培養出自己的接班人，激盪出前所未有的火花。

當代傳奇劇場《海舟過關》林益緣飾演海舟。（傳藝中心提供）當代傳奇劇場《海舟過關》林益緣飾演海舟。（傳藝中心提供）

在京劇與豫劇方面，新秀們以流派精神為基石，展現不同劇種的獨特魅力。當代傳奇劇場的武丑林益緣，在陳清河指導下，演出《海舟過關》，巧妙結合唱功與武技，勾勒出丑角機智、膽識的一面。國光劇團新秀林昱慈，則傳承汪勝光的葉派藝術，在《周仁獻嫂》中演繹小人物在權謀中的悲愴，盡顯生角功力。

國立台灣戲曲學院《武松打店》陳玉白飾演孫二娘。（傳藝中心提供）國立台灣戲曲學院《武松打店》陳玉白飾演孫二娘。（傳藝中心提供）

國立台灣戲曲學院的武旦陳玉白，在楊蓮英的指導下演出《武松打店》中的孫二娘，以敏捷的身段與快節奏的武戲，呈現旦角靈巧之姿。此外，台灣豫劇團推出《戰馬超》，由新秀劉冠廷與邱昭源挑戰沙場英雄，精湛的武打令觀眾目不暇給，展現豫劇渾厚奔放的風格。

傳藝中心表示，「承功─新秀舞臺」不僅是青年演員的試煉場，更是一場場師徒對話的見證，新秀們將用各自的技藝交織碰撞，定義新世代的戲曲語言。演出詳詢傳藝中心官網。

