晴時多雲

藝文 > 即時

「承功」舞台開新副本了！首納布袋戲、說唱藝術 新秀「拿手絕活」點燃傳統新火花

2025/09/10 16:00

台北木偶劇團《孝子復仇》新秀廖群瑋。（傳藝中心提供）台北木偶劇團《孝子復仇》新秀廖群瑋。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心第9屆「承功─新秀舞台」將於10月17日至11月2日於台灣戲曲中心登場。本屆除了多元的戲曲劇種外，更首度納入布袋戲與說唱曲藝新秀。

漢霖民俗說唱藝術團《說唱本領─一舉成名》新秀黃孝。（傳藝中心提供）漢霖民俗說唱藝術團《說唱本領─一舉成名》新秀黃孝。（傳藝中心提供）

布袋戲演出，有２條鮮明的傳承線索。台北木偶劇團的新秀廖群瑋，出身布袋戲世家，師承江榮華，以《孝子復仇》突破性演出文武兼具的角色，透過細膩的操偶技巧與口白，突顯操偶的細膩與戲劇張力；嘉義長義閣掌中劇團的高鳴緯，是劇團第四代傳人，在蕭添鎮老師傳授下，推出《水滸傳之天傷星武松》，透過精緻操偶與傳統後場音樂配合，展現布袋戲獨有的舞台美學。

說唱曲藝，則由漢霖民俗說唱藝術團的新秀黃孝，師承王振全、張春泉、林文彬等名家，在《說唱本領：一舉成名》中，結合相聲、竹板快書與數來寶等經典橋段，節奏明快、語言靈活，讓傳統說唱在年輕世代口中重現新姿，展現口語藝術的獨特魅力。

長義閣掌中劇團《水滸傳之天傷星武松》新秀高鳴緯。（傳藝中心提供）長義閣掌中劇團《水滸傳之天傷星武松》新秀高鳴緯。（傳藝中心提供）

策展人張旭南說明，本屆新秀舞台「打破疆界」，不只在劇種橫向拓展，更讓觀眾看到青年演員如何用青春能量接棒傳統。

傳藝中心指出，從歌仔戲的青衣、苦旦，到客家小生、布袋戲操偶，再到京劇丑角、豫劇英雄與說唱舞台，每位新秀都在師承的養成與舞臺的淬鍊中，逐步定義自己的戲曲語言。詳詢傳藝中心官網。

