扯鈴還能這樣扯！「舞鈴劇場」世界級演出首登馬祖 「生命之光」１夜限定

2025/09/10 01:16

文化部「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」，舞鈴劇場將以《生命之光》點亮連江南竿島。（舞鈴劇場提供）文化部「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」，舞鈴劇場將以《生命之光》點亮連江南竿島。（舞鈴劇場提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」巡迴全台後，今年創下亮眼成績，最終場壓軸將跨海至離島連江縣，邀請連江鄉親一同共舞！9月12日，享譽國際的「舞鈴劇場」將在連江縣南竿鄉山隴白馬王公園，帶來獨步全球的《生命之光》，以飛躍扯鈴結合舞蹈、音樂與新馬戲，打造媲美百老匯的磅礡幻境，邀請鄉親共度一場仲夏夜限定的奇幻盛典。

文化部表示，剛從日本大阪世界博覽會歸來的「舞鈴劇場」，其表演早已是台灣藝術的代名詞。他們將傳統技藝「扯鈴」與現代科技創新結合，融合舞蹈、音樂與新馬戲，至今已巡迴超過3000場，足跡遍布30個國家。這次，他們特地為「庄頭劇場」獻上這部全齡、跨文化的精緻大作《生命之光》，以媲美百老匯音樂劇的磅礡規格，帶領觀眾從海洋啟程，歷經水、火、地、風的試煉，最終找到生命中最美的那道光。

舞鈴劇場以融合傳統技藝「扯鈴」與現代科技的創新表演，跨域結合扯鈴、舞蹈、音樂、新馬戲，綻放神奇魅力，至今巡迴演出超過3000場，跨足30個國家及藝術節。（舞鈴劇場提供）舞鈴劇場以融合傳統技藝「扯鈴」與現代科技的創新表演，跨域結合扯鈴、舞蹈、音樂、新馬戲，綻放神奇魅力，至今巡迴演出超過3000場，跨足30個國家及藝術節。（舞鈴劇場提供）

演出不僅有瑰麗夢幻的舞台幻境，更充滿虛實交錯的奇幻魅力，讓觀眾彷彿身歷其境，感受舞鈴世界中充滿想像和震撼的能量。這不僅是一場表演，更是一次藝術、教育與娛樂兼具的深度體驗。

文化部「庄頭劇場」最終場將於9月12日晚間7點在連江縣南竿鄉山隴白馬王公園登場，本次演出不需購票，現場座位有限，民眾須提早到場卡位，享受「僅此一夜」的限定藝術饗宴。活動詳詢「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」臉書（https://www.facebook.com/equitymoc）。

