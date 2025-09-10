「潮台北」韓團演出落漆！民怨買前排看不到偶像 文化局回應了

爆料民眾表示，現場大螢幕畫面不對稱，無法正常補足舞台視覺，觀演體驗雪上加霜。（民眾提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕2025潮台北在9月7日正式畫下句點，其中「潮台北Boom台北小巨蛋」從9月5日帶來連續3天的演唱會，囊括台團、韓團與日團，不過在9月6日的「KOREA GIRL’S POWER」卻引發爭議，有民眾爆料稱，自己購買前排較高價的票券，卻發現舞台設計過高，導致視野不佳，無法看到表演內容，導致自己「花高價慘成冤大頭」，而且現場大螢幕畫面不對稱，無法正常補足舞台視覺，觀演體驗雪上加霜。北市文化局指出，接獲反應後，第一時間將民眾的意見轉知相關單位，提醒其在未來規畫演出時，要更細緻地兼顧藝人需求與觀眾權益。

本報接獲民眾爆料稱，參加9月6日的「KOREA GIRL’S POWER」演唱會，購買前方第2排座位，原先預期能近距離欣賞偶像女團演出，豈料舞台設計高度過高，導致前5排成為視線不良區，在第2排也無法看到表演內容，且在購票與宣傳過程中，主辦單位並未提醒「前3排將因舞台設計而視線受限」，觀眾花費高額票價卻反而買到「視線最差」的座位，且現場現場大螢幕畫面不對稱，無法正常補足舞台視覺，導致觀演體驗雪上加霜，與合理期待完全不符。

台北市文化局指出，「潮台北Boom台北小巨蛋」為「潮台北」首次與民間專業團隊攜手辦理售票演唱會，票房及節目規畫、硬體成本等皆由寬宏自行負擔，民眾所提及的舞台高度及視覺觀賞上的不便情形，經洽寬宏藝術表示，本次演出為小巨蛋全場觀眾的觀賞體驗而設計，故舞台高度與寬度之規畫相對較大，也讓本次演出團隊能有更好的走位與表演呈現，提詞機與監聽喇叭擺放於舞台正前方係為了配合演出團隊演出習慣。

寬宏藝術說明，攝影師的走位拍攝，係演出團隊希望運用此種運鏡方式來強調藝人的動態演出的特寫鏡頭，已溝通儘量減少停留的時間。舞台搭建都以中心點為基準，LED螢幕會以中間正面看到的影像為基準。惟此安排可能影響部分觀眾的觀演體驗，未臻完善，寬宏藝術在民眾反映後，在小巨蛋第3場次演出時即盡量調整，包含第1排前加設螢幕、減少台上攝影遮擋等。

文化局強調，接獲民眾反應後，已於第一時間將民眾的意見轉知相關單位，並提醒其在未來規畫演出時，更細緻地兼顧藝人需求與觀眾權益，讓大家都能享有更佳的文化體驗，也謝謝民眾因為熱情支持流行音樂產業所給予之建議，會虛心受教，期望能更完善活動之體驗。

