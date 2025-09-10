自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

鼓勵創作實驗 桃園藝術綠洲創作計畫3入選作品啟售

2025/09/10 13:48

藝術綠洲演出團隊及貴賓大合照。（桃市文化局提供）藝術綠洲演出團隊及貴賓大合照。（桃市文化局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府文化局推動表演藝術多元發展舉辦「2025桃園藝術綠洲創作計畫」，經公開徵件與專業審查，選出創作焦點《針氈》、陳家聲工作室《劇場交陪境：初生行動》及三十舞蹈劇場《來去富岡》3項入選作品，規畫7場次極具實驗性與互動性的馬戲、戲劇及舞蹈演出，將劇場舞台延伸至非制式空間，讓藝術走入市民日常，即日起於OPENTIX系統啟售。

創造焦點《針氈》現場演出。（桃市文化局提供）創造焦點《針氈》現場演出。（桃市文化局提供）

文化局專門委員王啟仲表示，創造焦點《針氈》，以魔鬼氈為創意核心，結合高空技巧與雜耍，挑戰身體感官及物理界線，帶領觀眾探索日常物件的無限可能；陳家聲工作室《劇場交陪境：初生行動》，以策展方式集結桃園在地五組跨領域表演藝術團隊，將米倉劇場及其周邊場域轉化為交流舞台。觀眾將於多點式演出中穿梭體驗，感受創作激盪與地方文化的交融，展現「劇場作為社群聚落」的多重可能。

陳家聲工作室《劇場交陪境：初生行動》策展人及演出團隊代表。（桃市文化局提供）陳家聲工作室《劇場交陪境：初生行動》策展人及演出團隊代表。（桃市文化局提供）三十舞蹈劇場《來去富岡》現場演出。（桃市文化局提供）三十舞蹈劇場《來去富岡》現場演出。（桃市文化局提供）

三十舞蹈劇場《來去富岡》則是跨足城市與鐵道場域，結合「2025富岡鐵道藝術生活節」，演出將往返桃園與富岡的移動列車及月台，以舞蹈劇場語彙串聯真實空間與幻象氛圍，帶給乘客前所未有的另類乘車體驗。

王啟仲提到，文化局為表演藝術團隊打造多元的展演舞台，也讓觀眾能在熟悉的城市場域觀看表演，這3件入選作品於11月7日至23日共7場次的演出，從劇場到車廂，也從日常物件到公共空間，期望「藝術綠洲創作計畫」能成為桃園文化品牌，帶動市民養成觀演習慣，讓桃園成為創意湧動的藝術綠洲。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應