鼓勵創作實驗 桃園藝術綠洲創作計畫3入選作品啟售

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府文化局推動表演藝術多元發展舉辦「2025桃園藝術綠洲創作計畫」，經公開徵件與專業審查，選出創作焦點《針氈》、陳家聲工作室《劇場交陪境：初生行動》及三十舞蹈劇場《來去富岡》3項入選作品，規畫7場次極具實驗性與互動性的馬戲、戲劇及舞蹈演出，將劇場舞台延伸至非制式空間，讓藝術走入市民日常，即日起於OPENTIX系統啟售。

文化局專門委員王啟仲表示，創造焦點《針氈》，以魔鬼氈為創意核心，結合高空技巧與雜耍，挑戰身體感官及物理界線，帶領觀眾探索日常物件的無限可能；陳家聲工作室《劇場交陪境：初生行動》，以策展方式集結桃園在地五組跨領域表演藝術團隊，將米倉劇場及其周邊場域轉化為交流舞台。觀眾將於多點式演出中穿梭體驗，感受創作激盪與地方文化的交融，展現「劇場作為社群聚落」的多重可能。

三十舞蹈劇場《來去富岡》則是跨足城市與鐵道場域，結合「2025富岡鐵道藝術生活節」，演出將往返桃園與富岡的移動列車及月台，以舞蹈劇場語彙串聯真實空間與幻象氛圍，帶給乘客前所未有的另類乘車體驗。

王啟仲提到，文化局為表演藝術團隊打造多元的展演舞台，也讓觀眾能在熟悉的城市場域觀看表演，這3件入選作品於11月7日至23日共7場次的演出，從劇場到車廂，也從日常物件到公共空間，期望「藝術綠洲創作計畫」能成為桃園文化品牌，帶動市民養成觀演習慣，讓桃園成為創意湧動的藝術綠洲。

