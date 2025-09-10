自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

台灣電影產業此類作品領先全球 法國CNC主席：最想合作國家

2025/09/10 13:12

CNC主席布魯埃爾（右）與李遠會面（TCCF），期待更密切合作。（文化部提供）CNC主席布魯埃爾（右）與李遠會面（TCCF），期待更密切合作。（文化部提供）

〔記者凌美雪／巴黎報導〕文化部長李遠3天旋風訪法，於9日拜訪法國國家電影與動畫中心（CNC）主席布魯埃爾（Gaëtan Bruel），在閉門會議中，就影視產業發展與交流等議題交換意見。布魯埃爾對於曾為電影人的李遠，可說是直接切入產業核心問題，熱切期盼與台灣合作，更表示，「法國一定會一直站在台灣身邊。」

1946年創立的行政法人機構CNC，隸屬法國文化部，是主管法國電影的最高機關。CNC主席布魯埃爾對於台灣近年驚艷國際的XR作品表達高度興趣，布魯埃爾指出，在CNC主管的電影、視聽、動畫、XR等4個項目中，台灣絕對是法國合作XR的首選。布魯埃爾說，除與台灣的合製合資，CNC也非常樂意與台灣有更深化的合作形式，例如分享經驗、提供專業諮詢等。同時，法國目前正在進行的「2030計畫」，補助電影院提升設備、建置更多可以觀賞XR的場域，相信也能讓台灣更多優秀的沈浸式作品進入法國。

布魯埃爾也預告，台灣文策院將於11月舉辦的「台灣創意內容大會（TCCF）」，CNC將率領超過70組影像公司、團隊等赴台交流及洽談合作，可說是歷來規模最龐大的陣容。李遠說，從布魯埃爾談話中，可以感受到他非常急切，「因為我們面臨的影視產業問題相同，必須找到盟友來分擔市場、分擔資金，並且共享技術與人才。」

