首屆台灣國際兒少書展 信誼打造「閱讀森林」響應

亮黃色框架搭配「閱讀森林」場景與壽司人角色，結合裝置藝術與互動趣味。（信誼基金會提供）

〔記者魏伶如／台北報導〕為推動閱讀向下扎根，文化部特別為兒童、少年、親子們規畫「臺灣國際兒少書展」即將於9月18日至9月21日，在台中國際展覽館展開。

信誼基金會以「閱讀，放大孩子的想像力」為主題，結合自然蔬食意象與經典繪本角色，將展區打造成一座充滿想像力的「閱讀森林」，響應這個兒少專屬書展。

信誼以花椰菜森林結合繪本角色打造2025臺灣國際兒少書展主視覺。信誼基金會提供）

信誼基金出版社社長劉維中表示，繪本是孩子認識世界最重要的橋梁，特別以日本超人氣微型藝術家田中達也的暢銷繪本《壽司去旅行》為靈感，將展區布置成一片夢幻花椰菜森林。在3米5高的主視覺牆中，爸媽和孩子們可以透過壽司、花椰菜、蔬果與自然的創意結合，認識食物的多元價值，分享珍惜食物與循環永續的生活經。

現場除了設計了三座和孩子一般高的壽司人立牌，也特別為孩子準備「壽司裝扮服裝」讓親子能夠變身成角色合影。讀者拍下和壽司、閱讀森林的互動照片或短影音上傳社群平台，便可以獲得「胡蘿蔔種子筆」（贈品數量有限，贈完為止）。展期親子可到臺中國際展覽館204攤位一起體驗。

兒少展中，還安排繪本作者互動的講座，可上網報名 https://reurl.cc/2Qyroa

