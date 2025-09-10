走入歷史建築！雲林全國古蹟日9/20起登場

雲林全國古蹟日活動鎖定虎尾建國眷村為活動主場，屆時將有30攤古蹟市集。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府9月20、21日在虎尾建國眷村文化園區舉辦「雲林全國古蹟日流動藝術饗宴」，有30攤市集，更有微醺餐桌、舞蹈劇團演出。縣府文觀處長陳璧君表示，除主場活動，全縣共有26處文化資產場域將辦33場活動，歡迎民眾共襄盛舉。

雲林全國古蹟日活動將於9月20日起開跑。（記者李文德攝）

目前雲林縣內共有123處古蹟、歷史建築及建築聚落群，雲林縣府每年都會響應文化部全國古蹟日活動，舉辦系列活動，今年度雲林古蹟日活動定調為「築跡眷影」，下週六日將於虎尾建國一、二村舉辦。

9月20日建國一村將有壞鞋子舞蹈劇場演出。（記者李文德攝）

陳璧君表示，9月20日在建國一村將有30攤古蹟市集、邀請壞鞋子舞蹈劇場在歷史建築群中現場表演，晚間更有微醺餐桌佳餚、古董留聲機講唱會，建國二村則有攀樹體驗、希舞集聚舞蹈劇場沉浸式演出；21日更有村里蚤市市集，此外兩天更安排土庫、西螺、虎尾、麥寮、北港、斗六等免費走讀活動，帶領民眾走進古蹟、歷史建築中。

文觀處表示，除了主場活動外，9月20日至10月5日全縣各地文化館舍有同樣響應雲林全國古蹟日活動，如虎尾涌翠閣將全國古蹟日期間免費入館、北港大復戲院將有時光劇場、古坑永光故事屋有老照片展覽等，超過26處文資場域推出33個精彩活動，充分展現文化資產與活化的豐富樣貌。

雲林全國古蹟日活動推出集章換取限量明信片。（記者李文德攝）

文觀處文資科長張力元表示，9月20日至10月5日更推出限定集章活動，到縣內指定31處文化場域領取古蹟日摺頁並且蓋章，集滿6點即可兌換古蹟日限定明信片，即日起至慢遊雲林臉書專頁的指定貼文按讚、分享公開貼文並標記兩位好友，就有機會抽種限量20份的小烏龜刺繡貼紙。

