藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

「王秀蓮建築展」台南開幕 回顧台灣首位女性建築師的時代身影

2025/09/10 18:51

「王秀蓮建築展」在文創PLUS台南創意中心開展，展期即日起展至明年（2026）年1月4日。（圖由台南市文化局提供）「王秀蓮建築展」在文創PLUS台南創意中心開展，展期即日起展至明年（2026）年1月4日。（圖由台南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025年建築界矚目的展覽「王秀蓮建築展：未有地圖的人生」，今（10）日於「文創PLUS台南創意中心（原台南愛國婦人會館）」開展。展覽延續新書《島嶼煉石記：王秀蓮．建築寰宇》的研究成果，完整呈現台灣首位執業女性建築師王秀蓮（1929-2023）的建築作品與人生軌跡。

「王秀蓮建築展：未有地圖的人生」，今日於「文創PLUS台南創意中心（原台南愛國婦人會館）」開展。（圖由台南市文化局提供）「王秀蓮建築展：未有地圖的人生」，今日於「文創PLUS台南創意中心（原台南愛國婦人會館）」開展。（圖由台南市文化局提供）

在王秀蓮家屬支持下，策展團隊號召專業夥伴與文化機關共同規劃，展出建築原圖、模型、影像與珍貴史料，凸顯她對城市地景與社會服務的貢獻。南市府副秘書徐建麟表示，首站在她的心靈故鄉台南舉辦，不僅象徵向歷史名人致敬，也期望延續她熱愛台灣的精神，開展具「南方視野」的建築思考。

展覽展出製圖原件。（圖由台南市文化局提供）展覽展出製圖原件。（圖由台南市文化局提供）

展覽巧妙運用古蹟空間打造敘事場景，一樓展示生平年譜與建築模型，二樓重現「秀山建築事務所」與製圖原件，戶外花園則以公共藝術呈現其設計的〈跳舞女孩〉鐵花窗意象與三愛幼兒園空間精神，化作致敬的創作禮讚。除靜態展覽外，期間更安排建築主題書展、紀錄片放映會、策展講座與導覽、城市走讀及讀本劇公演等活動，讓觀眾更貼近王秀蓮的建築視野。

戶外花園以公共藝術呈現〈跳舞女孩〉鐵花窗意象與三愛幼兒園的空間精神。（圖由台南市文化局提供）戶外花園以公共藝術呈現〈跳舞女孩〉鐵花窗意象與三愛幼兒園的空間精神。（圖由台南市文化局提供）

此次展覽是產官學合作的典範，由台灣女建築家學會、南市文化基金會與文化局共同主辦，並攜手國立台灣博物館、成功大學、台南女中校友會及古都保存再生文教基金會等單位推動。

文化局長黃雅玲表示，感謝王秀蓮家屬的全力支持，使展覽順利實現。展覽帶領觀眾回顧王秀蓮縱橫台灣南北、兼具藝術性與前瞻性的現代建築創作，以及她歷經日治與戒嚴時期的生命歷程。

「王秀蓮建築展：未有地圖的人生」自即日起展至2026年1月4日，免費開放參觀（每週一至週日上午9時至下午5時）。

