馬水龍鋼琴與書桌首度曝光！10周年紀念特展登場 音樂會、講座輪番上演

展區以鋼琴、大提琴曲面的弧線為靈感打造。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立傳統藝術中心台灣音樂館攜手國家圖書館主辦、邱再興文教基金會承辦的「《看見音樂 聽見畫》馬水龍逝世十周年紀念特展」正式登場。展覽自即日起至10月15日於國家圖書館藝文中心展覽室展出，免費入場。展區以鋼琴、大提琴曲面的弧線為靈感打造，並且首度展出馬水龍生前創作時使用的鋼琴與書桌，讓觀眾走進作曲家的生活現場。

傳藝中心主任陳悅宜今（10）日於開幕式時致詞表示，這次特展以七個面向完整呈現馬水龍生命歷程，從創作到家庭伴侶的深情支持，都能引發觀眾共鳴。「希望這些珍貴的樂譜手稿、演奏器具，不再只是典藏於庫房，而是能被更多人看見、聽見，代代傳承下去。」

「馬水龍逝世十周年紀念特展」首度展出馬水龍生前創作時使用的鋼琴、書桌與畫作。（記者董柏廷攝）

展覽規劃7大主題，包括「生於雨港」「從外雙溪到關渡」「音樂教育」「響徹殿堂」等，呈現馬水龍的人格養成、音樂理念、教育實踐與國際舞台的貢獻。現場展出馬水龍珍貴的樂譜手稿與難得一見的生活照，讓民眾從不同面向認識這位跨界作曲家。最令人驚喜的，是首次公開家屬珍藏的多幅馬水龍晚年畫作，展現他如何將土地記憶、傳統文化與現代作曲技法融入藝術視野，跨足音樂與繪畫領域。

展覽同時推出2場專題講座與紀念音樂會。講座將於9月20日由音樂學者徐玫玲教授解析〈意象於傳統與現代之間〉，10月4日則由聲樂家李葭儀教授主講〈馬水龍其人其樂〉，皆於國家圖書館簡報室舉行。

紀念音樂會則將於9月11日在國家音樂廳將舉行「孕育於山海之間」音樂會，演出《梆笛協奏曲》、《無形的神殿》等馬水龍的代表作，展現恢宏管弦氣度；11月2日則於台灣戲曲中心大表演廳舉行「故鄉風情畫」音樂會，結合鋼琴獨奏《雨港素描》、合唱與傳統樂器跨界作品，完整呈現馬水龍對土地與文化的情感厚度。活動詳詢傳藝中心官網。

