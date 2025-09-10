感動3.7萬人的「天氣鳥」回來了！豪華朗機工「宇宙寫生」 10月台北MOcA再展翅

豪華朗機工經典作品《天氣好不好我們都要飛》，時隔13年後，將再次與觀眾見面。（台北當代藝術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北當代藝術館年度壓軸大展，邀請當代藝術團體豪華朗機工，於10月4日至2026年1月11日帶來個展「宇宙寫生」，以「萬物皆連結 It's all connected」為核心，重新演繹14件經典作品，以及1件全新創作，帶來15年創作歷程的回顧與新篇章。

其中，經典作品《天氣好不好我們都要飛》，時隔13年後再次與觀眾見面。這件作品始於15年前，豪華朗機工與台新銀行文化藝術基金會共同企劃，當時邀請全台37,200位孩童，在一張空白鳥圖紙上，描繪出他們心中飛翔的夢想。這件充滿童趣與夢想的作品，曾於2012年在當代館「心動EMU」展覽中展出，感動無數人。如今，藝術家將再次打開圖紙，重組「天氣鳥」，讓這件大型集體創作再次展翅，從教室穿越飛進眾人的天空。這件作品不僅是記憶的重現，更象徵著無論時代如何變遷，自由與勇氣不因天氣好壞而停歇，鼓勵人們都能勇往直前飛。

豪華朗機工以回收燈具打造的《日光域》，回應公共與社會議題。（台北當代藝術館提供）

「宇宙寫生」個展透過多重媒介與場域轉換，分為「連結的生命」、「記憶的物件」、「凝視的宇宙」等3大主題，讓觀眾從人與環境的互依，到時間痕跡的流轉，再到對未來的想像，體驗豪華朗機工如何將自然、科技與人文交織成藝術語言，展開對記憶、生命與未來的探索。

豪華朗機工成軍於2010年，由藝術家張耿豪、張耿華、陳乂與林昆穎組成，他們以跨界協作為標誌性手法，將音樂、科技、文本、影像與裝置融合為獨特的創作語彙。15年來，他們不斷在實驗與實踐之間推進，其作品從串聯數萬名學童的《天氣好不好我們都要飛》，到備受矚目的2017年台北世大運聖火裝置、2018年台中花博《聆聽花開的聲音》，再到以回收燈具打造的公共藝術《日光域》，都持續透過創作回應公共與社會議題，激盪出豐沛的藝術能量。豪華朗機工於2019年榮獲總統文化獎「青年創意獎」，近年也受邀於日本奧能登國際藝術節中展出作品《家靜》，持續以創意連結台灣與世界。

