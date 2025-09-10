自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

桃園客家伯公特展 快來蒐集8間特色廟宇專屬印章 搶拿限量伯公護身符

2025/09/10 20:15

「伯公行桃園：客家伯公特展」今起在桃園土地公文化館開展，現場8間特色廟宇的專屬印章供民眾蒐集。（記者李容萍攝）「伯公行桃園：客家伯公特展」今起在桃園土地公文化館開展，現場8間特色廟宇的專屬印章供民眾蒐集。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市客家人口超過90萬人，是全國客家人口最多的城市，擁有形式多樣與各具特色的伯公廟，市府客家事務局、財團法人桃園市文化基金會合辦「伯公行桃園：客家伯公特展」今（10日）起至10月15日在桃園土地公文化館開展，現場展出重建新屋貝殼伯公廟，並設有讓民眾互動體驗的碑碣拓印、8間特色廟宇的專屬印章供民眾蒐集，看展並填完問卷可獲限量「有拜有bro庇」伯公護身符。

「伯公行桃園：客家伯公特展」今起在桃園土地公文化館開展。（記者李容萍攝）「伯公行桃園：客家伯公特展」今起在桃園土地公文化館開展。（記者李容萍攝）「伯公行桃園：客家伯公特展」今起在桃園土地公文化館開展，現場展出重建新屋貝殼伯公廟。（記者李容萍攝）「伯公行桃園：客家伯公特展」今起在桃園土地公文化館開展，現場展出重建新屋貝殼伯公廟。（記者李容萍攝）讓民眾可互動體驗的碑碣拓印。（桃市客家局提供）讓民眾可互動體驗的碑碣拓印。（桃市客家局提供）

客家局長范姜泰基表示，此展以「伯公行桃園」為主題，以桃園「山、海、都」近山、濱海、都市3種地貌，結合桃園客家8區（中壢、楊梅、龍潭、平鎮、新屋、觀音、大園、大溪）的伯公信仰，介紹在地故事、文物典藏與互動體驗，帶領民眾深入了解客家先民如何透過伯公信仰凝聚村庄力量、守護家鄉土地。

像是楊梅自強號福德宮為台鐵公司所建，最初台鐵規劃在富岡52公頃土地興建基地，取代在新北樹林的機廠，當地居民供奉的伯公廟不得不遷移，伯公廟遷址後，台鐵車禍不斷，有信眾擲筊請示，得知伯公欲遷回原址，信眾多方請願將伯公遷回原址供奉。台鐵考量不能使用公務預算建廟，決定以報廢車廂改裝，拖運第一代電氣化自強號車廂到富岡基地，改裝為伯公廟，符合台鐵特色，也完成地方心願。

大園區的桃園國際機場福德宮。（桃市客家局提供）大園區的桃園國際機場福德宮。（桃市客家局提供）

再者 ，大園區的桃園國際機場福德宮，源於1975年桃園國際機場建立徵收土地，共遷出36尊伯公像，並有安放同一間廟宇的奇特景象，這次展出桃園機場眾神遷建石碑就見證當年的事蹟。福德宮除了冠名「桃園國際機場」，廟前的對聯選用「桃園茂盛乃鍾靈地脈、機場暢達緣仰仗神庥」，將桃園國際機場巧妙地置入，廟前牌樓還有桃機公司的企業識別標誌。

大溪區屢豐宮是間獨特的「池中廟」。（桃市客家局提供）大溪區屢豐宮是間獨特的「池中廟」。（桃市客家局提供）

大溪區屢豐宮所在原是一大片田地，當時是田野間常見的土地公廟，1967年農地重劃時被開鑿為池塘做為鄰近農田灌溉使用，屢豐宮的伯公因此被遷移到鄰近的伯公廟供奉。奇怪的是，機器開挖池塘一接近屢豐宮所在就會無法運轉，眾人去請示伯公才知道，祂不願意搬家，於是在池中央留下伯公與周遭的土堆，成為獨特「池中廟」，因池水不斷沖刷，20多年前的承租主自費以水泥加固成為人工島嶼不開放登島，鄉親只能遙祭，僅承租主在初一、十五乘膠筏登島祭拜。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應