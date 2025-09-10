桃園客家伯公特展 快來蒐集8間特色廟宇專屬印章 搶拿限量伯公護身符

「伯公行桃園：客家伯公特展」今起在桃園土地公文化館開展，現場8間特色廟宇的專屬印章供民眾蒐集。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市客家人口超過90萬人，是全國客家人口最多的城市，擁有形式多樣與各具特色的伯公廟，市府客家事務局、財團法人桃園市文化基金會合辦「伯公行桃園：客家伯公特展」今（10日）起至10月15日在桃園土地公文化館開展，現場展出重建新屋貝殼伯公廟，並設有讓民眾互動體驗的碑碣拓印、8間特色廟宇的專屬印章供民眾蒐集，看展並填完問卷可獲限量「有拜有bro庇」伯公護身符。

客家局長范姜泰基表示，此展以「伯公行桃園」為主題，以桃園「山、海、都」近山、濱海、都市3種地貌，結合桃園客家8區（中壢、楊梅、龍潭、平鎮、新屋、觀音、大園、大溪）的伯公信仰，介紹在地故事、文物典藏與互動體驗，帶領民眾深入了解客家先民如何透過伯公信仰凝聚村庄力量、守護家鄉土地。

像是楊梅自強號福德宮為台鐵公司所建，最初台鐵規劃在富岡52公頃土地興建基地，取代在新北樹林的機廠，當地居民供奉的伯公廟不得不遷移，伯公廟遷址後，台鐵車禍不斷，有信眾擲筊請示，得知伯公欲遷回原址，信眾多方請願將伯公遷回原址供奉。台鐵考量不能使用公務預算建廟，決定以報廢車廂改裝，拖運第一代電氣化自強號車廂到富岡基地，改裝為伯公廟，符合台鐵特色，也完成地方心願。

大園區的桃園國際機場福德宮。（桃市客家局提供）

再者 ，大園區的桃園國際機場福德宮，源於1975年桃園國際機場建立徵收土地，共遷出36尊伯公像，並有安放同一間廟宇的奇特景象，這次展出桃園機場眾神遷建石碑就見證當年的事蹟。福德宮除了冠名「桃園國際機場」，廟前的對聯選用「桃園茂盛乃鍾靈地脈、機場暢達緣仰仗神庥」，將桃園國際機場巧妙地置入，廟前牌樓還有桃機公司的企業識別標誌。

大溪區屢豐宮是間獨特的「池中廟」。（桃市客家局提供）

大溪區屢豐宮所在原是一大片田地，當時是田野間常見的土地公廟，1967年農地重劃時被開鑿為池塘做為鄰近農田灌溉使用，屢豐宮的伯公因此被遷移到鄰近的伯公廟供奉。奇怪的是，機器開挖池塘一接近屢豐宮所在就會無法運轉，眾人去請示伯公才知道，祂不願意搬家，於是在池中央留下伯公與周遭的土堆，成為獨特「池中廟」，因池水不斷沖刷，20多年前的承租主自費以水泥加固成為人工島嶼不開放登島，鄉親只能遙祭，僅承租主在初一、十五乘膠筏登島祭拜。

