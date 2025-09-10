自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

AI盛行仍堅持人類主體性 藝術家張綺芸跨越時空繪情感共鳴

2025/09/10 20:20

AI盛行時代，藝術家張綺芸堅持透過油畫、水彩等平面媒介，來描繪跨越時空的人類情感共鳴，藉此重申人的主體性與價值。（張綺芸提供）AI盛行時代，藝術家張綺芸堅持透過油畫、水彩等平面媒介，來描繪跨越時空的人類情感共鳴，藉此重申人的主體性與價值。（張綺芸提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕「AI盛行，很多東西都叫AI來做，太看輕人的主體性了！」藝術家張綺芸即便面對人工智慧當道、AI繪圖猖獗，仍堅持透過平面繪畫，以油畫、水彩媒介，來描繪跨越時空的人類情感共鳴，呈現理性、感性與創造力，讓人回想早年沒有手機網路的時代，如何詮釋人的價值，重申人的價值無法輕易被AI取代。

藝術家張綺芸利用水彩及油畫，將現實人物與過往藝術品融合，透過畫框內外安排，呈現藉由欣賞將過去藝術與現代鏈結，設為其個人特展《流光共鳴》主視覺，人物形象是取材漫畫家左萱。（張綺芸提供）藝術家張綺芸利用水彩及油畫，將現實人物與過往藝術品融合，透過畫框內外安排，呈現藉由欣賞將過去藝術與現代鏈結，設為其個人特展《流光共鳴》主視覺，人物形象是取材漫畫家左萱。（張綺芸提供）

台師大美術系博士班畢業的張綺芸近期在新北市藝文中心舉辦個人特展「流光共鳴」。她表示，在德國觀賞過油畫大師林布蘭的作品，那幅由他妻子拿著一朵花擔任模特兒，畫中妻子眼神非常深情，「只有畫者與被畫者情感深厚，才能有此作品」，也催生了特展主題，主要以油畫、水彩兩個媒介，透過平面繪畫描述跨越時空的人類情感共鳴，強調過去的人們在藝術與情感，與現代人並無區別，只是彼此處在不同文化及時空。

藝術家張綺芸作品「感、覺、與時（I）」透過現代人的五官、皮膚質感，結合過去雕像，2種元素融合一起，加上水珠暗喻時空流動，藉此呈現時代穿越感。（張綺芸提供）藝術家張綺芸作品「感、覺、與時（I）」透過現代人的五官、皮膚質感，結合過去雕像，2種元素融合一起，加上水珠暗喻時空流動，藉此呈現時代穿越感。（張綺芸提供）

張綺芸更強調，自己被林布蘭畫作呈現的情感所震撼，這些有關人跟人之間的價值，是無法輕易被AI取代的，現在AI盛行，很多東西好像被取代，很多人失業，也有很多AI繪圖，但這都太看輕人的主體性，因此自己想要將過去的藝術品找線索，思索以前沒有數位演算法、沒有手機網路的時代，如何詮釋人的價值，故特展的主題也包含：理性、感性及創造力等三個面向。

藝術家張綺芸擅長水彩及油畫，將過往藝術品與現實意象結合，呈現跨越時空交織的情感共鳴，圖為其個人特展《流光共鳴》作品「時與月相的傳說」。（張綺芸提供）藝術家張綺芸擅長水彩及油畫，將過往藝術品與現實意象結合，呈現跨越時空交織的情感共鳴，圖為其個人特展《流光共鳴》作品「時與月相的傳說」。（張綺芸提供）

其中，特展主視覺方面，張綺芸透露，取材是同校學姐、漫畫家左萱的形象，並描繪畫框內外兩個空間，畫框內是以前藝術家表現，畫框外是現代人欣賞，藉此將過去藝術內化到現實；特展名稱「流光共鳴」的流光，除了形容閃爍，同時也代表逝去的時光，盼觀者藉沉浸過去藝術欣賞產生共鳴。

藝術家張綺芸擅長油畫及水彩，盼透過平面繪畫，來強調人類主體性，帶來理性、感性及創造力等價值，讓AI無可取代。（張綺芸提供）藝術家張綺芸擅長油畫及水彩，盼透過平面繪畫，來強調人類主體性，帶來理性、感性及創造力等價值，讓AI無可取代。（張綺芸提供）

