文化部長訪法爆中國干擾 李遠：法國選擇了台灣

〔記者凌美雪／布拉格報導〕文化部長李遠首訪歐，第一站巴黎3天行程於9日結束，並於當地時間今（10）日上午搭機前往捷克布拉格，預計於11日參加故宮在捷克國家博物館的大展開幕。沒想到飛機剛落地，就傳出其實巴黎之行處處受到中國杯葛，李遠隨即在布拉格機場親自說明整體過程表示，可以說，法國選擇了台灣。

李遠說明，此次訪法最重要的目的是8日在法蘭西學院主持第28屆台法文化獎頒獎典禮，可能因為此次有台灣媒體團與國會議員，陣仗受矚目，所以8日一早就得到通知說中國抗議，「那抗議的程度多少我不知道，但是可能會牽動我們這次來的所有活動。」

於是，李遠於當天早上評審完下一屆台法文化獎之後，特別婉轉跟幾個院士表達，希望所有預定的計畫都能順利完成，李遠對院士們說，「聽說今天中國有來抗議，所以我拜託各位幫個忙。」李遠形容，當時院士的反應其實很淡，「他說，好像感覺到沒問題啦，這種事情他們也見多了。」李遠說，「所以後來我們也就不動聲色地一直辦到最後，結束過程中大家幾乎都不知道有發生這個事情。」

李遠加碼說明，其實隔天參訪大皇宮也有插曲，原來大皇宮的主席傅席耶（Didier Fusiller）9日安排了先後接待台灣與中國訪團，但據說後來中國得知傅席耶先接待了台灣，中國就取消了與大皇宮的會面。

李遠說，長期以來法國自己面臨的來自俄羅斯的威脅，也看到中國的威脅，「所以他挺台灣的那個感覺，那個力道很強。好像我們也沒有做太多動作，跟他講一下，他們就知道，在這個選擇上，他選擇了我們。」

