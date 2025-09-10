自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

文化部「第47次中小學生讀物選介」書單揭曉 623種好書全面關懷青少年

2025/09/10 20:07

文化部「第47次中小學生讀物選介」書單揭曉，期盼此份書單成為兒少青年、學生家長、各級學校及圖書館的重要選書指南。（文化部提供）文化部「第47次中小學生讀物選介」書單揭曉，期盼此份書單成為兒少青年、學生家長、各級學校及圖書館的重要選書指南。（文化部提供）

〔記者甘麗梅／台北報導〕文化部2025年「第47次中小學生讀物選介」評選結果出爐，選出包含圖畫書、自然科普、人文社科、文學、文學翻譯、叢書工具書、漫畫與雜誌等8大類共623種推介讀物。文化部表示，期盼此份書單成為兒少青年、學生家長、各級學校及圖書館的重要選書指南。

本屆書單共有236家出版社報名參選，由24位專家學者組成評審團，自3,336種參選讀物中精選出623種推介讀物，其中，評審委員特別重視社會議題、台灣原創及兒少身心的關懷等3大面向。文化部指出，這份推薦書單也充分展現語言的多樣性，包含了台灣台語、台灣原住民語言及台灣客語共計15本國家語言出版品獲選。文化部表示，將持續鼓勵國家語言作品創作，期許帶給民眾更多台灣豐沛的文化底蘊。

在社會議題面向上，人文社科類聚焦公民參與與社會正義，如《監控國家》揭示數位極權的隱憂，《少年讀人類的故事2》從人類不公平的現象探討族群議題。翻譯文學則呈現網路炎上、霸凌、戰爭等當代議題，提醒青少年正視媒體識讀與多元觀點。雜誌類入選作品更切合時事脈動，引導兒少掌握國際趨勢，培養主動思辨與行動力。

在台灣原創面向上，圖畫書的原創作品品質顯著提升，如《小威的眼睛》呈現缺陷中蘊含的特殊感知，《貓房子》觸及了失智與獨居長者的陪伴課題；文學類作品重現台灣史地，從民俗、地景到族群文化，編織出屬於這片土地的記憶；至於漫畫類，評審肯定台灣漫畫家以精湛畫技展現在地生活，已能與翻譯作品並駕齊驅。

兒少身心的關懷面向方面，在AI普及、短影音充斥的環境下，孩子常面臨注意力碎片化、3C成癮、憂鬱與孤獨等挑戰。圖畫書如《蘇西的微笑》描摹兒童情緒，《我和我的小傷疤》引導孩子與不完美共處；文學作品則透過奇幻與偵探故事，對非典型家庭與邊緣人的處境傳遞同理與支持。叢書工具書類涵蓋青春期教育、AI與人際互動等主題，協助「焦慮世代」在快速變動的時代找到定位。

本次獲選書籍的推廣活動將陸續推出，詳詢中小學讀物選介官網。

