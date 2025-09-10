「銀潮來襲」用鏡頭說香港故事 記錄專屬樂齡世代的風格漫遊

「銀潮來襲：樂齡旅行拍出潮香港」即日起至10月12日，於松菸誠品3樓電梯口展出。（香港旅遊發展局提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕近年來，旅途中的時尚攝影早已不再是年輕人專利，愈來愈多樂齡族透過鏡頭，留下專屬於自己的光彩印記。香港旅遊發展局邀請攝影師余惟、叮咚，透過鏡頭將「銀潮來襲」的概念，化為一張張充滿故事的照片，即日起至10月12日，在松菸誠品3樓舉辦攝影展，大眾一同走進銀潮街拍的世界，也見證時尚不分年齡的潮香港。

攝影師余惟在藝里坊壁畫的繽紛色彩間，拍下「美滿夫婦」的燦爛笑容。（余惟攝影，香港旅遊發展局提供）

「銀潮來襲：樂齡旅行拍出潮香港」第1組作品由余惟拍攝，特別邀請其父母「美滿夫婦」一同入鏡。此次拍攝，特別選擇多處具有獨特氛圍的香港地點，離如擁有寬闊綠地與藝文氣息的西九文化區、由舊中區警署建築群改建的文化地標大館、充滿異國風情的赤柱海岸小鎮等。余惟認為，帶父母拍照的關鍵不在於刻意擺拍，而是選擇能讓他們自然放鬆的場景，捕捉最真實的互動與情感。藝里坊的巷弄與色彩鮮明的塗鴉牆面、世界聞名的天際線，以及穿梭於街頭的叮叮車，都成為余惟鏡頭下，父母幸福感洋溢的溫馨背景。

攝影師叮咚拍攝場景橫跨多個極具代表性的香港地標，圖為灣仔皇后大道東的繁華街景。（叮咚攝影，香港旅遊發展局提供）

第2組由叮咚掌鏡，並邀請人氣樂齡KOL漂亮阿嬤鍾玉燕與其丈夫周憲柔擔任模特兒，拍攝場景橫跨多個極具代表性的香港地標，包括天星碼頭、天星小輪與中環街角等。擅長以鏡頭捕捉日常自然瞬間的叮咚，以溫柔的構圖與細膩的敘事手法，記錄這對夫妻在香港旅程中的深情互動與日常。其中，灣仔的藍屋與和昌大押作為香港知名的歷史建築，也成為本次拍攝的重要背景，香港不再只是旅程的目的地，而是乘載著兩人情感與時光流轉的故事畫面，也為樂齡時尚寫下溫柔而真實的新篇章。

