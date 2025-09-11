自由電子報
藝文 > 即時

1圖讀懂「豪華」15年邏輯！LuxuryLogico「宇宙寫生」太陽、飛鳥、行星藏玄機

2025/09/11 08:30

「宇宙寫生—豪華朗機工個展」主視覺由三頁文設計團隊設計。（MOCA提供）「宇宙寫生—豪華朗機工個展」主視覺由三頁文設計團隊設計。（MOCA提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北當代藝術館（MoCA）年度壓軸大展「宇宙寫生—豪華朗機工個展」即將於10月4日至2026年1月11日登場。本次展覽邀請台灣當代藝術團體豪華朗機工（ LuxuryLogico），以「萬物皆連結 It's all connected」為核心，帶來一場跨越自然、科技與人文的藝術體驗。在展覽正式開箱前，由知名設計師顏伯駿領軍的三頁文設計團隊設計的主視覺率先曝光，光用1張圖便濃縮豪華朗機工15年來的核心信念。

三頁文設計總監顏伯駿受訪時表示，主視覺以「雙錐體結構」貫穿，象徵宏觀與微觀的串聯。「圖像中心是一顆炙熱的太陽，不僅是物理上賴以生存的能量來源，也是地球生命與所有頻率交換的起點，包含光波、聲波，以及萬物間的互動，都從這裡展開。而豪華朗機工長期將太陽做為創作符號，正是因為它代表了一切的起源與能量循環。」

主視覺整體以對稱布局與頻率般曲線，營造能量流動與轉換感，聲波到物理現象，再到精神層次的追求，畫面展現豪華朗機工創作一貫的「聲光機神」精神。顏伯駿說：「這張主視覺就像一張濃縮的『宇宙寫生』，既是視覺密碼，也是一種能量傳遞。」

畫面向上延伸至星體、山水與飛鳥，向下則連結至DNA、細胞與量子，描繪出一個充滿能量流動的宇宙圖景。特別是畫面中的「飛鳥」意象，它不僅是能量的載體，更呼應著豪華朗機工核心的「照顧計畫」，不僅充滿科幻感，也象徵著「照顧」能夠跨越疆界、串聯世界。

豪華朗機工作品《在屾》。（陳建邦攝，MOCA提供）豪華朗機工作品《在屾》。（陳建邦攝，MOCA提供）

此外，顏伯駿透露，主視覺中還暗藏了豪華朗機工「全新創作」的密碼。圖像上端可見七顆行星的軌跡，將呼應這次的新作《宇宙201》，「這件作品將會有７顆行星在整個空間中穿梭，進一步延伸出關於宇宙尺度與人類感知的探問，預計將成為展覽中最大的彩蛋。」

豪華朗機工成軍15年來，以群體創作與跨界合作為核心，將「聲光機神」的概念融入作品中，從光、聲、能量、物理現象出發，進一步追求精神層次的感受。他們的作品從串聯全台數萬名學童參與的《天氣好不好我們都要飛》，到備受矚目的2017年台北世大運聖火裝置、2018年台中花博《聆聽花開的聲音》，都展現了他們對社會與環境議題的深刻回應。

「宇宙寫生」展，將重新梳理豪華朗機工15年的創作脈絡，帶領觀眾走進一個人類、自然與宇宙彼此交織的想像場域。展覽預計展出14件經典作品與1件全新創作，展期自10月4日至2026年1月11日。詳詢MOCA官網。

