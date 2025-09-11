花蓮縣美術館要收門票了！縣民免費 花蓮人免驚

花蓮美術館去年斥資5千萬元整修，館內設施門面全面提升，預計下週二開始收費。（花蓮縣文化局提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣文化局園區內的花蓮美術館、石雕博物館長年來均為免費參觀，文化局去年重修館舍後，決定本月16日正式啟動售票機制，同時與花蓮縣石雕博物館實施跨館優惠，讓民眾任一館購票即可於當日參觀兩館展覽。文化局代理局長曾之妤說，花蓮縣民仍可免費入館，收費後也將引進更高品質的展覽吸引遊客參觀。

花蓮縣文化局今天公告，已在今年7月23日修訂花蓮縣石雕博物館及美術館經營管理規則，新增售票規定，全票20元、半票10元（軍警消人員、在校學生、20人以上團體），花蓮縣民、65歲以上長者、12歲以下兒童、身心障礙者、博物館學會會員、導遊領隊、榮譽志工、經館方核准或公告者可免費入館。採現場購票，持任一館當天門票即可跨館參觀。

文化局代理局長曾之妤說，各縣市的美術館都在轉型，花蓮縣文化局美術館斥資5千多萬元發包整建，優化內外部設施，去年已完工，參考各縣市美術館導入收費機制，雖只是小額收費，縣府同時也將提升展覽及典藏藝術品質，引進當代、具話題性等優質藝術展到花蓮展出。

曾之妤說，收費只針對外縣市、國外遊客，縣民仍免費，美術館因為每年都有許多各縣市藝術家申請展出，因此每次開展都有外縣市遊客入館參觀，也有國外觀光客入館。

花蓮縣石雕博物館是全國第一座石雕專題館，美術館與石雕館館是花蓮藝術展覽交流的首選平台，盼透過跨館合作與多元展覽，加上演藝堂、圖書館及周邊的海濱綠地公園、自行車道，讓藝術走進生活，並讓花蓮的自然、人文與藝術交織出更豐富的文化風貌。

