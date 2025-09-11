自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

花蓮縣美術館要收門票了！縣民免費 花蓮人免驚

2025/09/11 14:09

花蓮美術館去年斥資5千萬元整修，館內設施門面全面提升，預計下週二開始收費。（花蓮縣文化局提供）花蓮美術館去年斥資5千萬元整修，館內設施門面全面提升，預計下週二開始收費。（花蓮縣文化局提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣文化局園區內的花蓮美術館、石雕博物館長年來均為免費參觀，文化局去年重修館舍後，決定本月16日正式啟動售票機制，同時與花蓮縣石雕博物館實施跨館優惠，讓民眾任一館購票即可於當日參觀兩館展覽。文化局代理局長曾之妤說，花蓮縣民仍可免費入館，收費後也將引進更高品質的展覽吸引遊客參觀。

花蓮美術館去年斥資5千萬元整修，館內設施門面全面提升，預計下週二開始收費。（花蓮縣文化局提供）花蓮美術館去年斥資5千萬元整修，館內設施門面全面提升，預計下週二開始收費。（花蓮縣文化局提供）

花蓮縣文化局今天公告，已在今年7月23日修訂花蓮縣石雕博物館及美術館經營管理規則，新增售票規定，全票20元、半票10元（軍警消人員、在校學生、20人以上團體），花蓮縣民、65歲以上長者、12歲以下兒童、身心障礙者、博物館學會會員、導遊領隊、榮譽志工、經館方核准或公告者可免費入館。採現場購票，持任一館當天門票即可跨館參觀。

花蓮美術館去年斥資5千萬元整修，館內設施門面全面提升，預計下週二開始收費。（花蓮縣文化局提供）花蓮美術館去年斥資5千萬元整修，館內設施門面全面提升，預計下週二開始收費。（花蓮縣文化局提供）

文化局代理局長曾之妤說，各縣市的美術館都在轉型，花蓮縣文化局美術館斥資5千多萬元發包整建，優化內外部設施，去年已完工，參考各縣市美術館導入收費機制，雖只是小額收費，縣府同時也將提升展覽及典藏藝術品質，引進當代、具話題性等優質藝術展到花蓮展出。

曾之妤說，收費只針對外縣市、國外遊客，縣民仍免費，美術館因為每年都有許多各縣市藝術家申請展出，因此每次開展都有外縣市遊客入館參觀，也有國外觀光客入館。

花蓮美術館去年斥資5千萬元整修，館內設施門面全面提升，預計下週二開始收費。（花蓮縣文化局提供）花蓮美術館去年斥資5千萬元整修，館內設施門面全面提升，預計下週二開始收費。（花蓮縣文化局提供）

花蓮縣石雕博物館是全國第一座石雕專題館，美術館與石雕館館是花蓮藝術展覽交流的首選平台，盼透過跨館合作與多元展覽，加上演藝堂、圖書館及周邊的海濱綠地公園、自行車道，讓藝術走進生活，並讓花蓮的自然、人文與藝術交織出更豐富的文化風貌。

花蓮美術館去年斥資5千萬元整修，館內設施門面全面提升，預計下週二開始收費。（花蓮縣文化局提供）花蓮美術館去年斥資5千萬元整修，館內設施門面全面提升，預計下週二開始收費。（花蓮縣文化局提供）

花蓮美術館去年斥資5千萬元整修，館內設施門面全面提升，預計下週二開始收費。（花蓮縣文化局提供）花蓮美術館去年斥資5千萬元整修，館內設施門面全面提升，預計下週二開始收費。（花蓮縣文化局提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應