「高跟鞋」踩進新北客家義民祭！「瘋家皇后」9/28板橋華麗遊行

「瘋家皇后」的Bagel（左），9月28日將在新北市參與藝術遊行。（新北市客家事務局提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕「114年新北市客家義民爺文化祭—義起轉新北」將於9月27日至29日登場，新北市客家局首度以「性別平等」做為祭典亮點之一，28日「瘋家皇后藝術遊行」邀變裝表演團體「瘋家皇后」於板橋區華麗踩街表演，展現性別多元與文化包容，另有互動遊戲與藝術展演，讓義民精神在當代社會展現新的詮釋。

「瘋家皇后藝術遊行」9月28日上午8點將從板橋第一運動場出發，一路踩街到新北市府市民廣場，大學社團、社區里民也會參與挑擔踩街。

瘋家皇后當中來自苗栗客庄的Bagel，他自小在客家家庭中成長，Bagel說，義民爺的精神並不侷限於男性，更代表了守護與凝聚，他希望用高跟鞋的步伐，帶出文化可以很傳統，也可以很自由，這不僅是一場藝術展演，更是一次文化與性別議題的勇敢對話。

新北市義民爺文化祭祭祀大典，正獻官單一性別不低於1/3。（新北市客家事務局提供）

9月28日還有「性平互動遊戲—孕動挑戰賽」，邀民眾穿戴7至9個月的假孕肚挑戰闖關，親身體驗孕婦行動的不便，呼應義民軍當年出征時，女性獨自承擔家庭重責的歷史。

新北市客家事務局長劉冠吟表示，義民爺本身沒有固定的性別形象，但在歷史上多被視為男性，這提供了文化重新思考的契機，藉Drag Queen（變裝皇后）藝術和祭典結合，讓義民祭成為忠義精神與性別平等對話的平台。

國立中央大學客家學院副院長王保鍵指出，客家女性無論在戰功或是家務勞動，皆扮演重要角色，有女性的堅韌支撐，文化及語言的傳承才能持續推動，在這次活動中與過去歷史對話，正名客家女性在客家社會與文化的貢獻。

