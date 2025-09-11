走過極權統治 捷克國家技術博物館這面時鐘牆 始終「台北」取代「北京」

時鐘之牆上，依序有London倫敦、 Praha布拉格、İstanbul伊斯坦堡、Tbilisi第比利斯、Karāčí卡拉奇、Omsk鄂木斯克、Hà Nội河內、Tâi-pak台北、Tokio東京、Sydney雪梨、Port Vila維拉港、Auckland奧克蘭。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／布拉格報導〕雖然台灣在國際交流上總是遇到中國攪局，但憑著真誠與勇氣，贏得越來越多國家的支持。文化部長李遠結束3天法國行程，10日抵達捷克布拉格，首站直奔捷克國家技術博物館（National Technical Museum），在館長克桑德勒（Karel Ksandr）陪同下，參觀與國立台灣博物館合作的「獵人之徑．海人之道：台灣原住民族山林與海洋智慧」原住民特展。

捷克國家技術博物館館長克桑德勒（左起）、文化部長李遠、故宮院長蕭宗煌於蘭嶼《拼板舟》前合影。（記者凌美雪攝）

由於故宮院長蕭宗煌也已抵達捷克，便率同仁一起參觀。克桑德勒見到蕭宗煌非常開心，且特別謝謝他在過去20多年來，對台捷博物館交流的努力，不僅促成此次展覽，還讓館方獲贈了一艘友誼之船—蘭嶼《拼板舟》。於是，三人不僅在《拼板舟》前，也在印有「國立台灣博物館」字樣的展覽海報旁，留下珍貴的合影。

故宮院長蕭宗煌（左起）、捷克國家技術博物館館長克桑德勒、文化部長李遠，於「獵人之徑．海人之道：台灣原住民族山林與海洋智慧」原住民特展海報旁合影。（記者凌美雪攝）

值得一提的是，捷克國家技術博物館的「時鐘」技術演變史展區裡，展牆上方高掛著一排與捷克關係非凡的世界重要城市時鐘，包括倫敦、伊斯坦堡、東京、雪梨，甚至萬那杜首都維拉港等12個城市的時鐘，沒有中國的「北京」，依據克桑德勒的說法，頗有捷克選擇了台灣的「台北」之意。

克桑德勒表示，捷克國家技術博物館的籌設，從一百多年前開始醞釀，1908年成立，卻因歷經2次世界大戰，直到1930年代才開始興建，沒想到又遭共產黨的極權統治，直到2013年才正式開館，一百多年的歷程，見證的是文化人的決心與毅力。而時鐘牆上台語發音「Tâi-pak」的「台北」，就是從2013年懸掛至今。

