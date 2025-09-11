自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

溪口小戲節9/21嘉義登場 多組團隊展演「溪有舊時光」

2025/09/11 15:51

溪口鄉中正路134巷，是「愛溪口祕密通道」景點。（記者王善嬿攝）溪口鄉中正路134巷，是「愛溪口祕密通道」景點。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣「2025溪口小戲節」活動將於9月21日登場，今年以「溪有舊時光」為主題，邀請「斜槓青年創作體」等7組團隊，以常民且輕巧的「小戲」，在舊鄉公所改造的「溪惠民俗館」，以及中正路134巷「愛溪口祕密通道」舉行室內外展演，讓觀眾如穿越時空，深度認識溪口鄉地方文史。

嘉義縣溪口小戲節9月21日登場，嘉義縣副縣長劉培東等人歡迎民眾到溪口看戲。（記者王善嬿攝）嘉義縣溪口小戲節9月21日登場，嘉義縣副縣長劉培東等人歡迎民眾到溪口看戲。（記者王善嬿攝）

嘉義縣副縣長劉培東、溪口鄉長孫維聰、立委蔡易餘、縣議員劉雅文、江志明等人，今一同為「溪口小戲節」宣傳。

劉培東說，溪口小戲節起源於去年的地方創生計畫，由扎根溪口鄉的葫蘆軒戲劇工作室串連輕巧「小戲」發起的藝術活動，今年活動自8月工作坊開跑，重頭戲9月21日登場，由斜槓青年創作體、狂夢藝術、拍拍手工作室、真雲林閣掌中劇團、可揚與他的快樂夥伴、千流製作、路歧合作社等7個團隊表演，還規畫文創市集攤位，帶動文化傳承，幫助社區發展。

溪口鄉長孫維聰（左3）、立委蔡易餘（左2）等人今參觀《神木之心》創作歷程展。（記者王善嬿攝）溪口鄉長孫維聰（左3）、立委蔡易餘（左2）等人今參觀《神木之心》創作歷程展。（記者王善嬿攝）

蔡易餘說，「溪口小戲節」不只讓民眾看好戲，還能順遊溪口鄉祕密景點；嘉縣因7、8月颱風豪雨受創，家園整理好開始拚觀光、經濟，由「溪口小戲節」率先開跑。

孫維聰說，除公所挹注活動經費，感謝縣府文化觀光局也給予經費支持，讓溪口文化、觀光推廣給更多人知道，未來活動希望延續，成為溪口特別重要的節日。

葫蘆軒戲劇文化工作室負責人黃錦章說，21日活動分別在室內與戶外舉行，上、下午各2場演出，室內場採預先報名已額滿，戶外演出上午場10點半開演，下午場2點半開演，歡迎民眾到場感受溪口農村風土與濃厚人情味。

