從宋七力到網路迷因！國光劇團《求騙記》揭詐騙心理 為何我們總會被騙？

《求騙記》由盛鑑（左）與黃宇琳擔綱主演，是一齣兼具黑色幽默與社會省思的詐騙喜劇。（國光劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國光劇團推出的「永恆時尚．秋分」系列，9月13日晚間上演黑色幽默喜劇《求騙記》。故事描述窮書生金秀才因誤打誤撞被捧為「神算金」，雖然一再聲稱自己是騙子，卻反而因眾人「甘願被騙」而推至高位，連皇帝都要求他繼續「騙」。

這齣戲又名《神算記》，早在2011年國光就曾演出，笑聲滿堂；24年後再度回歸，由盛鑑與黃宇琳搭檔主演。盛鑑當年就是金秀才，如今再度披掛，與黃宇琳的唱功、演技互飆，加上黃毅勇、鄒慈愛等老戲骨，陣容堅強。

《求騙記》觀照出人性心理：我們總是選擇相信自己想聽的，甚至「要求被騙」。這與當下詐騙新聞頻傳的社會氛圍呼應，特別引人共鳴。觀眾在笑聲中，看到人心深處的虛惶與欲望。

這種「詐騙喜劇」的結構，其實和當下網路迷因、綜藝效果如出一轍。就像今（11）日方宣布喜事的陳漢典與LULU常常在節目中「假裝」、「惡搞」博君歡笑，觀眾開心甘願。笑中帶淚的氛圍，其實與《求騙記》想傳遞的「永恆時尚」精神相近。

